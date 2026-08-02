Con la deadline del mercato MLB ormai imminente, l'attività tra le franchigie si intensifica, sebbene i prezzi richiesti rimangano elevati e le trattative siano ancora in una fase preliminare. Si prevede tuttavia un'accelerazione significativa nelle prossime ore, con numerosi giocatori pronti a cambiare maglia. Tra i nomi più discussi figurano i lanciatori degli Angels, Jose Soriano e Reid Detmers, e l'interno dei Giants Luis Arraez, mentre i Rays sono attivamente alla ricerca di rinforzi temporanei per la loro rotazione. Il mercato dei rilievi vede in Jeff Hoffman uno dei profili più interessanti.

Angels: Soriano e Detmers al centro dell'attenzione

La recente esclusione di Jose Soriano dalla sua partenza programmata per sabato suggerisce una possibile cessione prima della scadenza del 3 agosto. Nonostante un trasferimento non sia dato per imminente, l'interesse per il lanciatore è concreto e legittimo. Soriano ha mantenuto una media ERA di 3.29 in ventidue partenze, con 127 strikeout, e il suo contratto lo lega alla squadra fino al 2029, rendendolo una risorsa preziosa per chi cerca un titolare a lungo termine con controllo contrattuale. Anche Reid Detmers sta generando un notevole interesse. Il suo rendimento, con un'ERA di 4.03 in ventidue partenze stagionali, è considerato significativamente migliore dagli scout rispetto ai numeri grezzi, e il prezzo richiesto dagli Angels è elevato.

Detmers, anch'egli sotto contratto fino al 2029, è un profilo molto apprezzato da diverse squadre in cerca di solidità sul monte di lancio.

Arraez e i movimenti dei Rays

Tra i battitori più ambiti, Luis Arraez, seconda base dei Giants, è un obiettivo primario per i Philadelphia Phillies. Il ventinovenne Arraez sta disputando una stagione eccellente, sia in attacco che in difesa, con una media battuta di .328, quattro fuoricampo e quarantatré RBI. La sua evoluzione difensiva lo ha reso uno dei migliori secondi basi della lega. Anche i Tampa Bay Rays hanno mostrato interesse per Arraez, mentre continuano a esplorare il mercato per lanciatori "rental". Tra i nomi collegati ai Rays figurano Tarik Skubal e Freddy Peralta.

Altri lanciatori temporanei sul mercato includono Clay Holmes, Kevin Gausman, Foster Griffin, Casey Mize, Dustin May, Brady Singer e Robbie Ray.

Hoffman e il mercato dei rilievi

Il rilievo destro dei Blue Jays, Jeff Hoffman, è un profilo ricercato da diverse squadre, tra cui Phillies, Pittsburgh Pirates e Chicago Cubs. Nonostante le sue statistiche non sempre riflettano appieno il suo valore, Hoffman vanta un FIP di 2.46, indicando prestazioni significativamente migliori di quanto i numeri suggeriscano. È considerato uno dei pochi rilievi di alto livello disponibili in un mercato che offre poche alternative di esperienza. Tra gli altri nomi menzionati come possibili opzioni per i bullpen figurano Luke Weaver, Adrian Morejon e Antonio Senzatela.

Contesto del mercato e altri nomi caldi

La complessità del mercato è accentuata dall'incertezza che circonda le intenzioni di alcune squadre, come i Detroit Tigers e i Minnesota Twins, che potrebbero decidere solo all'ultimo momento se rafforzarsi o cedere giocatori. Tra i lanciatori più ambiti, oltre a quelli già citati, spicca Tarik Skubal dei Tigers, che sta vivendo una stagione positiva dopo un infortunio. Altri nomi sotto osservazione includono Mason Miller, Foster Griffin e Joe Ryan. Anche tra i battitori, oltre a Luis Arraez, si segnalano profili come Ryan Jeffers, Daulton Varsho, CJ Abrams, Zach Neto e Luis García Jr., tutti potenziali obiettivi per le squadre in cerca di rinforzi offensivi o difensivi.