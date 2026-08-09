PHOENIX – Si è conclusa la prima giornata della competizione femminile ai 2026 Xfinity U.S. Gymnastics Championships, tenutasi al Mortgage Matchup Center. La vetta della classifica all-around senior è condivisa da Skye Blakely (Florida) e Claire Pease (WOGA), entrambe con un punteggio di 55,600. Tra le junior, invece, Addalye VanGrinsven (Pacific Reign) ha conquistato un significativo vantaggio.

Senior: Blakely e Pease al vertice

Al termine di questa prima giornata, Skye Blakely e Claire Pease si trovano in parità, guidando la classifica all-around con 55,600 punti.

Il terzo posto è occupato da Charleigh Bullock (Capital), che ha ottenuto 55,400 punti. Per quanto riguarda i singoli attrezzi, le migliori prestazioni sono state registrate da: Jade Carey (Oregon State) al volteggio con una media di 14,200; Charleigh Bullock alle parallele asimmetriche con 14,250; Hezly Rivera (WOGA) alla trave con 14,300; e Reese Esponda (World Champions Centre) al corpo libero con 14,450.

Junior: VanGrinsven domina con ampio margine

Nella categoria junior, Addalye VanGrinsven si è distinta nettamente, guidando la classifica con 53,150 punti. Il suo vantaggio è di quasi due punti su Eva Doherty (World Class), che segue con 51,200, e Kylie Smith (Cincinnati), terza con 51,150.

VanGrinsven, che ha festeggiato il suo quindicesimo compleanno giovedì, ha raggiunto un personal best e ha presentato una nuova composizione al corpo libero, iniziando la sua esibizione con un doppio layout. La ginnasta ha commentato la sua performance: “The warmups went okay… I was able to rise above any doubt that I felt.” Forte del suo netto vantaggio, ha aggiunto di voler “keep it steady” nella giornata di domenica, che segnerà il suo ultimo incontro da junior prima del passaggio alla categoria senior.

Il percorso e il supporto di VanGrinsven

Il talento di Addalye VanGrinsven non è una novità; già al 2026 U.S. Classic aveva mostrato eccellenti prestazioni, vincendo la divisione junior con 52,350 punti e annunciando l'intenzione di eseguire il doppio layout al corpo libero ai campionati attuali.

Un elemento chiave del suo successo è il supporto della sorella Audrey, con cui si allena. “I absolutely love it… we get to rely on each other… I’m just so proud,” ha dichiarato VanGrinsven. Audrey ha confermato l'importanza di questo legame: “I really love it too because she’s my comfort… I can always just go to her and ask for… pep talks.”

Prossimi appuntamenti e trasmissioni

La competizione riprenderà domenica con le sessioni junior, in programma alle 10:00 MST, e quelle senior, che inizieranno alle 15:00 MST. Le gare junior saranno trasmesse gratuitamente sul canale YouTube di USA Gymnastics. Per le sessioni senior, la copertura sarà offerta da NBC Sports Network/NBC e in streaming su Peacock negli Stati Uniti, mentre un feed internazionale gratuito sarà disponibile sempre su YouTube.