Il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas (COTA) si appresta a stabilire un nuovo record di affluenza, smentendo le preoccupazioni iniziali legate all'introduzione delle nuove normative della Formula 1. L'evento di Austin sta registrando una domanda di biglietti senza precedenti, dimostrando che le recenti modifiche regolamentari non hanno intaccato l'entusiasmo del pubblico.

Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1, ha costantemente minimizzato i timori di un possibile calo di interesse da parte dei fan, nonostante alcune critiche espresse pubblicamente dai piloti riguardo all'impatto dei nuovi propulsori previsti dal regolamento 2026.

Questa visione è pienamente condivisa da Bobby Epstein, presidente del COTA, il quale ha confermato la straordinaria risposta dei tifosi. Epstein ha dichiarato: "Le nuove regole non hanno danneggiato le nostre vendite di biglietti quest'anno. Siamo sulla buona strada per un anno da record, con una domanda enorme che potrebbe facilmente superare il nostro precedente primato. Questo è il primo indicatore che osservo per comprendere la reazione dei fan".

L'attrattiva dell'evento oltre la tecnica

Epstein ha evidenziato come una vasta parte degli spettatori sia attratta tanto dall'esperienza dell'evento in sé quanto dalla competizione sportiva. "Molti dei nostri fan sono appassionati dell'evento tanto quanto dello sport stesso.

Parte di ciò è probabilmente il 'rumore' prevedibile che si genera in un anno di importanti revisioni regolamentari. È una fase normale che poi si stabilizzerà. Credo che la maggior parte dei tifosi ne sia consapevole", ha spiegato. Dal punto di vista degli organizzatori, Epstein ha aggiunto: "Se vedessi un improvviso calo nelle vendite di biglietti, suonerei l'allarme. Ma ciò che stiamo osservando è un interesse massiccio per l'evento, quindi non sono così concentrato sulle regole che influenzano la competizione".

Prospettive di crescita e infrastrutture

Guardando al futuro, Epstein si è mostrato cauto nel fornire numeri precisi sull'affluenza, ma ha suggerito che una crescita significativa potrebbe essere all'orizzonte grazie a importanti miglioramenti infrastrutturali.

"Non darei numeri, ma posso affermare che abbiamo avuto incontri proficui con il dipartimento delle autostrade, il quale ci ha assicurato che entro due anni migliorerà le strade di accesso al circuito. Questo ci permetterebbe di accogliere tra i 15.000 e i 30.000 spettatori aggiuntivi al giorno durante il weekend, grazie all'introduzione di nuove corsie", ha rivelato. Epstein ha concluso ribadendo il primato dell'evento: "Siamo già il più grande evento sportivo di un singolo weekend in America, e saremmo lieti di estendere ulteriormente questo vantaggio".

In sintesi, nonostante le critiche iniziali e le incertezze legate alle nuove normative, il Gran Premio di Austin si conferma un appuntamento di grande successo e popolarità, con solide prospettive di ulteriore espansione negli anni a venire.