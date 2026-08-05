Lewis Hamilton si aspetta una seconda parte di stagione più competitiva per sé e per la Ferrari. Il sette volte campione del mondo ritiene che la squadra abbia mostrato solidità nello sviluppo della vettura e punta a ottenere risultati migliori alla ripresa del campionato, prevista a fine agosto a Zandvoort.

Ferrari in crescita

La Ferrari è stata finora la principale rivale della Mercedes nel corso della stagione, con Hamilton al secondo posto nella classifica piloti, a 50 punti di distanza dal leader Kimi Antonelli.

Il britannico ha sottolineato il lavoro svolto dal team nello sviluppo della monoposto e si aspetta ulteriori miglioramenti grazie agli aggiornamenti in arrivo.

"È stata una prima metà di stagione incredibile, considerando che credo siamo stati probabilmente tre o quattro decimi più lenti sui rettilinei in termini di velocità e potenza per tutta la prima parte dell'anno. So che i ragazzi stanno lavorando duramente per portare aggiornamenti in questo senso. Abbiamo introdotto aggiornamenti gara dopo gara. Ne arriveranno altri nella seconda metà e continueremo a spingere".

Hamilton guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti: "Penso che la seconda parte sarà più forte. Di solito la seconda metà della stagione è un periodo migliore per me. Userò questo tempo per resettarmi e cercare di tornare più forte, più in forma e con una preparazione mentale migliore".

Il problema delle penalità

Il distacco da Antonelli avrebbe potuto essere più contenuto senza la serie di quattro penalità ricevute nelle ultime tre gare. Hamilton, pur ritenendo alcune decisioni discutibili, riconosce di dover evitare situazioni che possano portare ad altri provvedimenti.

"Alla fine, le ultime due gare sono state piuttosto negative da parte mia. A Silverstone l'errore alla partenza è stato mio. Durante il briefing dei piloti avevamo parlato del fatto che su queste situazioni siano incoerenti. In passato ci sono stati piloti che si sono mossi e non sono stati penalizzati".

Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: "Avevamo discusso del fatto che, finché non ti muovi quando si accendono le ultime luci, non dovresti essere penalizzato.

Io non ero fuori dalla mia posizione e loro erano d'accordo. Stanno valutando la questione per il futuro".

La volontà di ripartire

Hamilton è tornato anche sull'episodio dell'ultima gara e sulla penalità ricevuta dopo il contatto con un altro pilota.

"L'ultima gara... anche il pilota con cui ho avuto il contatto ha detto che si è trattato solo di un incidente di gara, e quella penalità credo non fosse necessaria. Mi è costata molti punti".

Sull'episodio in qualifica in Ungheria ha ammesso le proprie responsabilità: "È stata davvero una situazione sfortunata. Alla fine mi assumo la responsabilità: ero in pista e avrei dovuto guardare negli specchietti. Pensavo che tutti sarebbero stati alla fine del giro veloce.

L'informazione che ho ricevuto è arrivata proprio alla fine, quando lui era ormai dietro di me. È stato un errore di comunicazione, purtroppo".

Il sette volte campione del mondo è pronto a ripartire: "Lavorerò duramente per tornare, resettare e ripartire. Ci sono ancora molti aspetti positivi da cui prendere spunto. Voglio assicurarmi di non dare più alcun motivo per ricevere penalità in futuro".