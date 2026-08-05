Gianfranco Zola torna a ricoprire un ruolo di primo piano nel calcio italiano, entrando nel Club Italia con l'incarico di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, sottolineando l'importanza di questa nomina per il futuro del settore giovanile azzurro.

Un incarico strategico per il futuro

La decisione di inserire Zola nel Club Italia è stata fortemente voluta da Giovanni Malagò e da Claudio Ranieri, presidente del Club Italia stesso. La scelta ha trovato piena condivisione anche con Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ente in cui Zola continuerà a mantenere la sua posizione di vicepresidente vicario.

Malagò ha evidenziato come il carisma di Zola, la sua profonda preparazione e il costante impegno dimostrato negli anni verso i giovani, in particolare durante la sua esperienza in Lega Pro, rappresentino le fondamenta più solide su cui edificare il futuro del calcio italiano.

Zola: esperienza e continuità

L'ex campione, già vicepresidente vicario della Lega Pro, assume così un incarico federale che ne amplifica il raggio d'azione. Il suo nuovo ruolo sarà cruciale per la costruzione e il coordinamento della "catena delle selezioni giovanili", con l'obiettivo di valorizzare i giovani talenti e garantire una crescita armonica e strutturata. Zola porterà la sua visione e la sua esperienza per dare impulso ai progetti rivolti alla base del movimento calcistico nazionale.

Dalla Lega Pro alla Federcalcio: un percorso coerente

L'ingresso di Zola nel Club Italia, con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili, affianca il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Questa nomina formalizza un percorso che vede Zola impegnato da tempo nello sviluppo dei giovani calciatori. In Lega Pro, infatti, è stato artefice di una significativa riforma, che ha portato alla creazione di una piattaforma programmatica specifica per l'impegno dei giovani della Serie C. Ora, con questo nuovo incarico federale, Zola avrà l'opportunità di dare continuità e ampliare su scala nazionale il lavoro già intrapreso, estendendo i benefici di tali iniziative a tutto il sistema calcistico giovanile.