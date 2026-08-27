Il Torino ha ufficializzato la cessione di Ivan Ilic al Lecce, un'operazione che segna un nuovo capitolo per il centrocampista serbo. Il trasferimento si concretizza con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che bilancia le esigenze di entrambi i club. Prima di intraprendere questa nuova avventura in Salento, Ilic ha siglato un prolungamento del suo accordo con la società granata, estendendo il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Questa mossa contrattuale è stata un passaggio fondamentale per la definizione dell'intera operazione di calciomercato.

Dettagli dell'operazione e accordi contrattuali

L'accordo tra il Torino e il Lecce prevede, come anticipato, un prestito con diritto di riscatto. Tale formula permette al club salentino di valutare appieno le prestazioni del giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. Un aspetto cruciale dell'operazione è stato il rinnovo del contratto di Ivan Ilic con il club piemontese. Il centrocampista ha infatti apposto la sua firma su un nuovo accordo che lo lega ai colori granata fino alla fine di giugno del 2028. Questo prolungamento contrattuale è stato definito come un passaggio necessario per consentire il trasferimento, tutelando al contempo il valore di mercato del giocatore per il Torino.

La società granata ha voluto esprimere il proprio saluto e augurio al calciatore con un messaggio ufficiale: «Il Torino saluta Ivan e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale», sottolineando il carattere amichevole della separazione temporanea.

Strategia e prospettive future

La scelta di optare per il prestito con diritto di riscatto risponde a una precisa strategia condivisa tra le due società calcistiche. Per il Torino, il rinnovo contrattuale ha rappresentato una misura per tutelare il valore del cartellino di Ivan Ilic, assicurandosi che il club mantenga un controllo sul futuro del giocatore. Contemporaneamente, il trasferimento in Salento offre a Ilic un'importante opportunità di rilanciarsi e trovare maggiore spazio in campo, dopo una stagione in cui le sue presenze sono state limitate.

Il Lecce, dal canto suo, avrà la possibilità di esercitare l'opzione di riscatto al termine del periodo di prestito, potendo così valutare l'inserimento e il contributo del centrocampista all'interno della propria rosa.

Clausola di riscatto e situazione attuale

L'intesa tra le parti include una clausola di riscatto ben definita. L'accordo prevede un diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro, una cifra che il Lecce potrà decidere di versare per acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive di Ivan Ilic. Attualmente, il giocatore è già giunto a Lecce, dove sta sostenendo le visite mediche di rito, un passaggio fondamentale prima della firma ufficiale del contratto che lo legherà al club giallorosso per la prossima stagione. L'operazione, nella sua fase iniziale, è stata configurata come un prestito gratuito, con il rinnovo contrattuale al Torino che ha funto da presupposto indispensabile per la sua realizzazione.