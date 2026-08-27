La Vuelta a España prosegue con una tappa che promette emozioni e colpi di scena: la sesta frazione, in programma giovedì 27 agosto, condurrà i ciclisti da Alcossebre a Castelló. Con una lunghezza di 177,5 chilometri, questa giornata si configura come una sfida di media montagna, caratterizzata dalla presenza di quattro Gran Premi della Montagna (Gpm) e un finale particolarmente insidioso, capace di rimescolare le carte fino agli ultimi metri.

Il Percorso: Tra Salite e Sorprese

Il tracciato della sesta tappa è disegnato per mettere alla prova la resistenza e la strategia dei corridori.

La prima difficoltà significativa è il Puerto de La Serratella, una salita di seconda categoria che si affronta al chilometro 40,6. Segue il Coll de la Bandereta, di terza categoria, al chilometro 66,3, che offre un breve respiro prima di affrontare l'Alto del Desierto de las Palmas, un'altra ascesa di seconda categoria, situata al chilometro 129.

La vera e propria chiave di volta della tappa è rappresentata dal Puerto El Bartolo. Classificato come salita di prima categoria, questo Gpm si erge a poco più di venti chilometri dal traguardo, configurandosi come il punto ideale per lanciare attacchi decisivi. Con una lunghezza di 9,4 chilometri e una pendenza media del 7,1%, presenta tratti con rampe che raggiungono il 14%.

La sua posizione strategica nel finale lo rende un terreno fertile per chi cerca di fare la differenza.

Un elemento che aggiunge ulteriore complessità e spettacolarità a questa frazione è la presenza di un tratto sterrato proprio sulla salita finale di El Bartolo. Questa sezione non asfaltata introduce un livello di difficoltà aggiuntivo, richiedendo ai ciclisti abilità tecniche e una gestione attenta delle energie, e potrebbe rivelarsi determinante per l'esito della corsa.

Il percorso attraversa inoltre numerosi centri abitati della provincia di Castellón, offrendo uno scenario variegato e dinamico. Tra le località toccate figurano Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, Torre d’en Doménec, La Serratella, Albocàsser, Serra d’en Galceran, Benlloc, Vall d’Alba, Cabanes, Oropesa del Mar e Benicàssim, prima dell'arrivo finale a Castelló.

Questo passaggio attraverso i centri urbani contribuisce a rendere la tappa vibrante e ricca di spunti.

Orari e Copertura Televisiva

La partenza neutralizzata della sesta tappa è fissata per le ore 13:11. L'arrivo dei corridori a Castelló è stimato tra le 17:18 e le 17:43, con l'orario preciso che dipenderà dalla velocità media mantenuta dal gruppo durante la corsa. Gli appassionati potranno seguire l'intera frazione in diretta televisiva su Eurosport 1.

Per chi preferisce lo streaming, la tappa sarà disponibile su diverse piattaforme. Sarà possibile vederla su discovery+ e HBO Max, oltre che attraverso i pacchetti che includono i canali Eurosport, come quelli offerti da DAZN, TIMVISION e Prime Video Channels. Questa ampia copertura garantisce a tutti gli spettatori di non perdere neanche un momento di questa entusiasmante giornata di gara.