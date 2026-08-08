Jorge Martin si è affermato come protagonista indiscusso del weekend di MotoGP a Silverstone, dominando la gara sprint dopo aver conquistato la pole position con un nuovo record del circuito. Sul tracciato britannico, il pilota spagnolo ha imposto un ritmo incontrastato fin dal via, tagliando il traguardo davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi, completando così una storica tripletta Aprilia sul podio.

La gara sprint, disputata sabato 8 agosto, ha visto Martin mantenere saldamente la testa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, consolidando ulteriormente la sua posizione nella classifica generale piloti.

Grazie a questa vittoria, il vantaggio di Martin su Ogura è salito a 17 punti (220 contro 203). Il podio è stato completato da Bezzecchi, mentre Alex Marquez ha chiuso al quarto posto. A seguire, Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta hanno occupato la quinta e sesta posizione. Hanno completato la top ten Joan Mir, Franco Morbidelli e Marc Marquez.

L'ordine d'arrivo della sprint e la classifica piloti

L'ordine d'arrivo della gara sprint ha confermato il dominio Aprilia sul podio. Subito dietro, in quarta posizione, si è piazzato Alex Marquez (Ducati), seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Pedro Acosta (KTM). La settima posizione è andata a Joan Mir (Honda), l'ottava a Franco Morbidelli (Ducati) e la nona a Marc Marquez (Ducati).

Diogo Moreira (Honda) ha chiuso la top ten. Tra i piloti che non hanno concluso la gara figurano Raul Fernandez (Aprilia), Cal Crutchlow (Honda) e Iker Lecuona (Ducati).

La classifica piloti aggiornata dopo la sprint di Silverstone vede Jorge Martin saldamente in testa con 220 punti. Al secondo posto si trova Ai Ogura con 203 punti, mentre Marco Bezzecchi è terzo con 193 punti. Marc Marquez occupa la quarta posizione con 191 punti, precedendo Fabio Di Giannantonio (189 punti) e Raul Fernandez (159 punti). Completano la top ten Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Luca Marini.

La giornata perfetta di Martin e il trionfo Aprilia

Il sabato di Silverstone è stato senza dubbio una giornata perfetta per Jorge Martin, capace di conquistare la pole position, stabilendo un nuovo record del circuito, e di dominare successivamente la gara sprint.

La sua prestazione è stata impeccabile, caratterizzata da una partenza fulminea e da un ritmo costante che non ha concesso alcuna opportunità agli avversari. La tripletta Aprilia sul podio sottolinea la grande competitività della casa italiana in questa fase cruciale della stagione. Al contrario, le Ducati hanno mostrato alcune difficoltà nella seconda metà della gara, perdendo diverse posizioni. Alex Marquez si è distinto come il migliore tra i piloti Ducati, chiudendo al quarto posto, mentre Marc Marquez ha dovuto accontentarsi della nona posizione dopo aver lottato nelle fasi iniziali.

Il risultato della sprint di Silverstone non solo rafforza la leadership di Martin nel campionato, ma rilancia anche le ambizioni di Aprilia, che ha piazzato ben tre moto nelle prime tre posizioni.

Il prossimo appuntamento si preannuncia decisivo per comprendere se Martin riuscirà a mantenere il vantaggio significativo accumulato e se le Ducati sapranno trovare una reazione dopo una giornata complessivamente difficile sul circuito britannico.