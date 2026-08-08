Thomas Ceccon è tornato a Parigi, due anni dopo aver conquistato lo splendido oro olimpico nei 100 dorso nell'estate del 2024. Questa volta, il fuoriclasse azzurro ha motivo di sorridere anche per la sua sistemazione, come testimoniato dai suoi post sui social. Il campione veneto, che sfoggia un nuovo look bohemienne con barba e capelli lunghi, si prepara a scendere in vasca per gli imminenti Europei di nuoto nella capitale francese.

Attraverso una serie di aggiornamenti condivisi, Ceccon ha voluto rassicurare i suoi follower, fornendo dettagli positivi sul suo alloggio.

"Si sta bene, camera ok", ha scritto, evidenziando un netto miglioramento rispetto all'esperienza di due anni fa. In quell'occasione, infatti, era stato pizzicato a dormire sui prati a causa dell'assenza di aria condizionata nella sua camera. Il nuotatore ha inoltre specificato che la piscina è comodamente raggiungibile a piedi in circa un quarto d'ora e che il cibo è di suo gradimento.

Gli Europei di Nuoto a Parigi

Il ritorno di Ceccon a Parigi è motivato dalla partecipazione agli Europei di nuoto, un appuntamento cruciale nel calendario sportivo. La rassegna continentale si svolgerà dal 10 al 16 agosto, vedendo l'Italia protagonista con una delegazione imponente. La squadra azzurra, composta da 48 atleti, rappresenta la più numerosa mai schierata fuori dai confini nazionali per un evento di tale portata.

Le gare in vasca degli Europei si terranno presso l'Olympic Aquatic Centre, lo stesso impianto che ha ospitato i Giochi olimpici di Parigi 2024. Le competizioni in piscina si svolgeranno dal 10 al 16 agosto, con le batterie di qualificazione al mattino e le semifinali e finali nel pomeriggio. Le gare in acque libere, invece, sono previste dal 4 all'8 agosto e si svolgeranno nella Senna.

La delegazione italiana per gli Europei è composta da 48 atleti (26 uomini e 22 donne), confermandosi la più numerosa mai schierata in una rassegna continentale fuori dall'Italia.