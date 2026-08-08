Il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP a Silverstone ha visto Aprilia monopolizzare la prima fila della griglia di partenza. Jorge Martin (team ufficiale Noale) ha conquistato la pole position, affiancato dalle Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura. Le qualifiche dell'8 agosto 2026 hanno definito le posizioni per le gare.

Martin ha registrato il miglior tempo in Q2. Fernandez si è piazzato secondo (a soli due centesimi), con Ogura in terza. Dalla quarta casella partirà Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), seguito da Marco Bezzecchi (Aprilia ufficiale) in quinta.

Marc Marquez (Ducati ufficiale) scatterà dalla sesta posizione.

Qualifiche: posizioni e sorprese

La qualifica ha riservato l'eliminazione in Q1 di Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), che partirà dalla sedicesima posizione. Il dominio di Aprilia in prima fila, con tre moto, evidenzia la sua forza in questo appuntamento.

Il programma del weekend prevede la Sprint Race alle ore 17. La gara lunga del Gran Premio si terrà domenica alle ore 14. La griglia di partenza include anche Álex Márquez in settima posizione.

Aprilia trionfa a Silverstone

Il team Aprilia (Noale) ha ottenuto un risultato di prestigio occupando le prime tre posizioni della griglia di partenza. Silverstone è un circuito storico del calendario MotoGP.

La pole position di Jorge Martin e la presenza di altri due piloti Aprilia in prima fila confermano l'ottimo momento di competitività del costruttore. Le qualifiche delineano uno scenario favorevole per Aprilia, con i rivali chiamati a una difficile rincorsa sul circuito di Silverstone.