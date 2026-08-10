Il wide receiver Kayshon Boutte dei New England Patriots è al centro di intense speculazioni di mercato, con Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts e Denver Broncos tra le franchigie NFL maggiormente interessate. Dopo l'acquisizione di Stefon Diggs da parte dei Washington Commanders, Boutte è considerato un giocatore sacrificabile dai Patriots, che hanno già inserito in rosa A.J. Brown e Romeo Doubs, aprendo così nuovi scenari per il suo futuro.

Per i Kansas City Chiefs, l'arrivo di Boutte offrirebbe un duplice vantaggio: rafforzare il reparto ricevitori e liberare spazio salariale cedendo il cornerback Kristian Fulton.

Fulton, reduce da una stagione difficile, è visto come una potenziale pedina di scambio, mentre i Patriots potrebbero scommettere su un suo rilancio come terzo o quarto cornerback, ottenendo anche una scelta al quinto giro. La necessità dei Chiefs di aggiungere un ricevitore nasce dalla situazione attuale della squadra: Rashee Rice è reduce da un intervento al ginocchio e Tyquan Thornton è chiamato a un ruolo chiave, mentre il rookie Cyrus Allen potrebbe non essere ancora pronto per un ruolo da protagonista.

Interesse di Colts e Broncos

Gli Indianapolis Colts, dal canto loro, potrebbero puntare su Boutte per offrire maggiori soluzioni offensive al quarterback Daniel Jones, reduce da un grave infortunio.

Con Michael Pittman trasferitosi a Pittsburgh e Alec Pierce ancora alle prese con problemi fisici, il reparto ricevitori dei Colts appare ridotto all’osso. L’inserimento di Boutte permetterebbe di colmare una lacuna importante, soprattutto in caso di ulteriori assenze di Pierce.

Per i Denver Broncos, invece, l’interesse verso Boutte è legato alla volontà di massimizzare il potenziale della squadra durante il contratto da rookie del quarterback Bo Nix. Nonostante le condizioni fisiche di Jaylen Waddle e Marvin Mims non sembrino destare preoccupazioni immediate, la posizione di terzo ricevitore resta aperta. Boutte potrebbe rappresentare una soluzione più affidabile rispetto agli altri candidati, offrendo un contributo immediato all’attacco dei Broncos e un'opportunità di competere per un titolo prima che l'impatto salariale di Nix aumenti.

Il valore di Boutte sul mercato

I Patriots sarebbero disposti a cedere Boutte in cambio di una scelta al Day 3 del Draft, rendendo il giocatore un’opzione interessante anche per altre squadre come i Dallas Cowboys. Boutte, ventitreenne e già due volte sopra le 500 yard stagionali, viene considerato una valida alternativa alla selezione di un ricevitore nelle fasi avanzate del Draft, grazie alla sua capacità di inserirsi rapidamente in un nuovo sistema offensivo e garantire profondità al reparto ricevitori.

L’eventuale trasferimento di Boutte potrebbe quindi rappresentare una soluzione vantaggiosa sia per i Patriots, che ottimizzerebbero spazio e risorse, sia per le squadre acquirenti, che otterrebbero un ricevitore giovane ma già esperto, pronto a competere per un ruolo da titolare.