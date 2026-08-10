Un amaro ritiro ha segnato l'esperienza di Mattia Furlani agli Europei di Birmingham. Il campione del mondo in carica del salto in lungo è stato infatti costretto ad abbandonare la competizione a causa di un nuovo infortunio, occorso durante il suo primo salto di qualificazione. L'episodio si è verificato lunedì 10 agosto, all'Alexander Stadium, gettando un'ombra sulle ambizioni dell'atleta azzurro.

Il momento cruciale è arrivato subito dopo lo stacco, quando Furlani ha avvertito un dolore acuto, manifestando una chiara smorfia che ha immediatamente fatto intuire la gravità della situazione.

La delusione e l'apprensione erano palpabili mentre il giovane talento veniva assistito. Costretto a lasciare l'impianto sportivo in sedia a rotelle, l'azzurro ha comunque ricevuto il caloroso applauso del pubblico presente, un gesto di solidarietà e incoraggiamento in un momento così difficile per la sua carriera agonistica.

La ricaduta di un infortunio già noto

Questo recente incidente rappresenta purtroppo una ricaduta di un problema fisico che aveva già messo a dura prova la stagione di Mattia Furlani. Si tratta infatti di un infortunio al bicipite femorale destro, lo stesso che lo aveva costretto a uno stop forzato lo scorso maggio. In quell'occasione, durante una tappa della prestigiosa Diamond League a Xiamen, in Cina, l'atleta era stato immobilizzato e trasportato fuori dallo stadio in barella, evidenziando fin da subito la serietà del guaio muscolare.

Gli accertamenti medici effettuati in Italia dopo l'episodio di Xiamen avevano diagnosticato una lesione di primo grado. Tale diagnosi aveva imposto a Furlani un periodo di riposo e riabilitazione, costringendolo a saltare eventi importanti come il Golden Gala di Roma. L'obiettivo primario era recuperare completamente e in tempo utile per poter partecipare agli Europei di Birmingham, una rassegna continentale per la quale nutriva grandi speranze e ambizioni di medaglia. La ripresentazione dello stesso problema muscolare è dunque un duro colpo per l'atleta e per il team azzurro, che ora dovrà valutare i tempi e le modalità di un nuovo percorso di recupero.

Tra apprensione e le speranze azzurre

L'uscita di scena di Mattia Furlani ha lasciato un senso di amarezza e preoccupazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di atletica.

Tuttavia, la competizione non si è fermata e ha offerto anche un barlume di speranza per i colori italiani. Nelle stesse qualificazioni del salto in lungo, infatti, un altro atleta azzurro, Francesco Inzoli, ha saputo distinguersi. Con una prestazione eccellente, Inzoli ha ottenuto la miglior misura complessiva, staccando così il pass per la finale che si terrà il giorno seguente. La sua qualificazione rappresenta un elemento positivo in una giornata altrimenti segnata dalla sfortuna di uno dei talenti più brillanti dell'atletica italiana.