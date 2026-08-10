A meno di due mesi dalla conclusione della stagione 2026 di Major League Baseball, le classifiche divisionali mostrano scenari contrastanti tra American League e National League. Nella American League, nessuna delle tre capolista ha più di cinque partite di vantaggio, mentre nella National League tutte le prime della classe vantano un margine di almeno cinque partite e mezzo sulle inseguitrici.

American League: Equilibrio e Incertezza

Nella AL West, gli Houston Astros guidano con un record di 60 vittorie e 59 sconfitte, mezzo punto avanti ai Texas Rangers (59–59) e quattro sui Mariners.

Nonostante la tenacia degli Astros, i Mariners sono pronosticati come vincitori della divisione. In AL Central, i Chicago White Sox (61–56) sono in testa, ma Detroit, Minnesota e Cleveland inseguono entro quattro partite. Anche qui, i White Sox sono favoriti grazie a un leggero margine. La situazione è più definita in AL East, dove i Tampa Bay Rays (71–46) hanno 5,5 partite di vantaggio sugli Yankees (66–52) e sette sui Boston Red Sox. I Rays, forti negli scontri diretti, sono proiettati alla vittoria divisionale, ma devono ancora assicurarsi una vittoria per la serie stagionale contro New York.

National League: Braves e Dodgers Dominano

Lo scenario è diverso nella National League, con distacchi più marcati.

I Milwaukee Brewers (74–44) guidano la NL Central con 5,5 partite di vantaggio sui Cubs, grazie anche al 4–2 negli scontri diretti e alle partite residue potenzialmente decisive. Nella NL West, i Los Angeles Dodgers (70–48) sono saldamente al comando con 7,5 partite di vantaggio sugli Arizona Diamondbacks e 8,5 sui San Diego Padres. Nonostante qualche incertezza, i Dodgers sono considerati praticamente certi della vittoria divisionale. Infine, nella NL East, gli Atlanta Braves (71–47) vantano un margine di 8,5 partite sui Philadelphia Phillies. La potenza offensiva di giocatori come Matt Olson e Ronald Acuña Jr. rende i Braves i principali candidati a mantenere la vetta fino alla fine.

La Corsa ai Playoff: Scenari e Previsioni

Con distacchi così diversi tra le due leghe, la corsa ai playoff si preannuncia particolarmente interessante. Nella American League, la lotta resta aperta e ogni serie può risultare decisiva, mentre nella National League le prime della classe sembrano già proiettate verso la postseason. Le ultime settimane saranno cruciali per confermare i pronostici e per capire se le squadre in testa sapranno gestire la pressione o se ci saranno sorprese in extremis.