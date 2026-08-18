Dopo un'attesa di quattro anni, le leggende del tennis Venus e Serena Williams si sono riunite in campo per il doppio al Cincinnati Open. Il 17 agosto 2026, la loro attesissima reunion le ha viste affrontare Marta Kostyuk e Peyton Stearns in un incontro ricco di emozioni e colpi di scena, protrattosi fino all'ultimo punto.

Il match è iniziato con il dominio di Kostyuk e Stearns, che hanno conquistato il primo set con un deciso 6-2. La reazione delle sorelle Williams è stata immediata: nel secondo parziale, Venus e Serena hanno imposto il loro ritmo incalzante, pareggiando i conti con un perentorio 6-1.

L'esito finale si è quindi deciso nel super tiebreak.

Il super tiebreak decisivo

Nel tiebreak decisivo, la lotta è stata serrata, con entrambe le coppie a combattere punto su punto. Le Williams hanno mostrato grande carattere e determinazione, ma alla fine Kostyuk e Stearns hanno avuto la meglio, chiudendo l'incontro 10-8. Il punto finale è giunto a seguito di un doppio fallo di Venus Williams. Nonostante la sconfitta, le sorelle Williams hanno ricevuto una lunga e sentita standing ovation dal pubblico, a testimonianza dell'affetto e del rispetto che le circonda.

L'incontro ha rappresentato un momento significativo per il tennis femminile, con due generazioni a confronto e un'atmosfera di grande partecipazione emotiva.

La presenza delle Williams ha catalizzato l'attenzione degli appassionati, ribadendo il loro ruolo centrale nella storia di questo sport.

Il contesto del torneo di Cincinnati

Il torneo di Cincinnati, noto anche come Western & Southern Open, è un appuntamento di spicco del circuito WTA 1000. La partecipazione delle sorelle Williams, entrambe con una wild card, ha ulteriormente accresciuto il prestigio dell'evento. La vittoria di Kostyuk e Stearns al primo turno si inserisce in un contesto competitivo di alto livello, dove ogni match può riservare sorprese, come dimostrato dall'andamento altalenante di questa sfida.

Il risultato finale, 6-2, 1-6, 10-8, conferma la qualità e l'equilibrio dell'incontro, offrendo agli spettatori uno spettacolo di tennis combattuto fino all'ultimo punto.