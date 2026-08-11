La stagione dei Seattle Mariners si trova a un bivio cruciale. Dopo un avvio difficile, la squadra registra un record di 56 vittorie e 63 sconfitte e un differenziale punti di -19, numeri ben lontani dalle aspettative di inizio anno. Nonostante la rosa sia simile a quella che aveva sfiorato la finale di American League la scorsa stagione, le recenti prestazioni hanno evidenziato una crisi profonda: cinque sconfitte nelle ultime sei partite e un distacco di 3,5 gare dall’ultimo posto disponibile per la Wild Card AL.

La situazione in classifica vede Houston consolidare il primo posto nella division, con Texas più staccata.

Il tempo per recuperare non manca, ma la sensazione diffusa è che la squadra fatichi a trovare la svolta. In questo contesto di incertezza, diversi giocatori rischiano di non arrivare a fine agosto con la maglia dei Mariners se la situazione non dovesse migliorare.

Giocatori a rischio esclusione dal roster

Tra i nomi più a rischio c’è Weston Wilson, esterno che ha alternato la stagione tra Baltimore e Seattle senza riuscire a incidere. Il suo OPS è di .616, con un wRC+ di 80 e prestazioni difensive considerate deludenti in terza base. Nonostante sia tecnicamente sotto controllo del club fino al 2030, i suoi trentuno anni e il recente ritorno di Brendan Donovan dall’infortunio lo rendono un elemento sacrificabile.

Wilson sta battendo .202, con una media attesa di .173, numeri che rendono plausibile una sua esclusione dal roster.

Situazione analoga per Víctor Robles, che dopo un breve picco di rendimento a Seattle ha visto calare drasticamente la sua efficacia offensiva. In 126 presenze al piatto, il suo OPS è di .555 e il wRC+ di 65. Pur restando valido in difesa e sulle basi, il suo contributo con la mazza è stato giudicato insufficiente per garantirgli un posto fisso in squadra, suggerendo la fine di questo "esperimento".

Il futuro del monte di lancio e dei giovani talenti

Tra i lanciatori, Nick Davila, 27 anni, ha alternato presenze tra Triple-A e Major League in questa stagione, registrando una ERA di 3.42 e un WHIP di 1.14 in 23.1 inning.

Nonostante la sua capacità di indurre contatti deboli e a terra, il suo microscopico tasso di strikeout (9,3%) lo espone a rischi. La presenza di tre opzioni residue fino al 2027 lo rende facilmente spostabile nelle leghe minori in caso di nuovi innesti o di scelte strategiche del club.

Infine, il giovane Colt Emerson, considerato il miglior prospetto della franchigia a inizio stagione e un prospetto da top-10 in MLB, sta vivendo un momento difficile. Ha all’attivo otto fuoricampo, ma il suo OPS di .599 e un wRC+ di 72 sono difficili da accettare per una squadra con ambizioni di postseason. Da luglio, la sua media battuta è scesa a .168, con un OPS di .409. Pur essendo prematuro rinunciare al talento ventunenne, una retrocessione in Triple-A appare probabile.

Mantenere Emerson nel roster MLB avrebbe senso solo se Seattle decidesse di "alzare bandiera bianca" e lasciarlo giocare per esperienza.

La posta in gioco per i Mariners nella corsa playoff

La crisi dei Mariners si inserisce in una stagione MLB caratterizzata da un grande equilibrio nella corsa alle Wild Card. La pressione sulle squadre in lotta è altissima e le decisioni sui roster diventano cruciali per mantenere vive le speranze di postseason. In questo scenario, la gestione dei giovani talenti e dei giocatori in difficoltà rappresenta una delle sfide principali per la dirigenza di Seattle, chiamata a scelte delicate nelle prossime settimane.