Il futuro di alcuni giocatori scelti al primo giro del draft NFL è sempre più incerto. Molti talenti, su cui le franchigie avevano riposto grandi aspettative, si trovano a un bivio: un possibile taglio o uno scambio. Tra questi, spiccano i quarterback J.J. McCarthy (Minnesota Vikings) e Anthony Richardson (Indianapolis Colts), le cui stagioni deludenti e i cambiamenti nelle gerarchie interne ne hanno messo in discussione la permanenza.

J.J. McCarthy, Minnesota Vikings: un futuro in bilico

J.J. McCarthy, scelto per guidare la ricostruzione dei Vikings dopo l'addio di Kirk Cousins, ha visto il suo percorso ostacolato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per l'intera stagione da rookie.

Il suo sostituto ha brillato, aumentando la pressione su McCarthy. La stagione successiva, il suo status di titolare è stato minacciato dall'arrivo di Kyler Murray, ingaggiato come veterano e affermatosi starter in preseason, mentre McCarthy ha faticato. Con Carson Wentz come valido backup, la posizione di McCarthy nel roster dei Minnesota Vikings è precaria. Non avendo mostrato progressi per meritare l'opzione per il quinto anno, la dirigenza potrebbe considerare offerte di scambio per recuperare valore prima di un taglio.

Anthony Richardson, Indianapolis Colts: un addio imminente

Anthony Richardson, giunto agli Indianapolis Colts come "progetto" a lungo termine, non ha rispettato le aspettative.

Dopo una carriera universitaria altalenante, ha mostrato limiti di precisione e costanza anche tra i professionisti. I Colts hanno già declinato l'opzione per il quinto anno del suo contratto da rookie, e la sua permanenza nel roster è agli sgoccioli. Attualmente è il terzo quarterback, dietro a Riley Leonard e Daniel Jones. Dopo un infortunio agli occhi che lo ha fermato per gran parte della stagione 2025, Richardson ha giocato solo due partite, con una percentuale di completamento del 50,6%, undici touchdown su passaggio, tredici intercetti e dieci touchdown su corsa in diciassette partite NFL totali. La dirigenza ha ribadito fiducia in Jones, rinnovandolo e marginalizzando Richardson. Il giocatore ha espresso volontà di essere scambiato: "Non ho davvero parlato con il mio agente di questo recentemente...

sono qui adesso, cercando di fare del mio meglio per la squadra." Nessuno sviluppo concreto per ora.

Altri talenti del primo giro a rischio

Oltre ai due quarterback, altri ex prime scelte del draft sono in bilico. Broderick Jones, offensive tackle dei Pittsburgh Steelers (2023), non ha convinto. La concorrenza interna (Max Iheanachor, Troy Fautanu, Dylan Cook) lo pone a rischio di taglio o scambio, essendo all'ultimo anno del contratto da rookie. Anche il cornerback Deonte Banks dei New York Giants (2023) ha un futuro incerto. Dopo una stagione 2025 estremamente negativa (PFF grade 42.4, 112° su 114 corner qualificati, mai tra i primi 100 in una stagione completa), e l'arrivo di Greg Newsome II e Colton Hood, Banks lotta per un posto. Nonostante buone giocate nel training camp, le tre stagioni di prestazioni sotto la media in regular season rendono difficile per i Giants affidarsi a lui per i playoff.