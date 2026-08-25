L'analista di ESPN Patrick McEnroe ha espresso una previsione audace per l'imminente US Open, indicando Ben Shelton come il tennista americano destinato a conquistare il titolo. Questa affermazione mira a porre fine a una siccità di ventitré anni per i titoli Slam maschili statunitensi in singolare. McEnroe ha condiviso tale convinzione in una Zoom call con i media, evidenziando un momento propizio per un trionfo americano a Flushing Meadows.

La Profezia di McEnroe

La fiducia di McEnroe in Shelton è stata inequivocabile. “I’m picking Big Ben. I’m going for it,” ha dichiarato l'ex capitano di Coppa Davis, aggiungendo: “I like Shelton to win the Open.” Questa previsione acquista rilevanza, considerando che l'ultimo tennista statunitense a sollevare un trofeo Major fu Andy Roddick nel 2003 all'US Open.

Shelton, già due volte campione del Canadian Open, è visto come il candidato ideale per interrompere questa assenza di successi americani nel circuito maggiore.

Favoriti in Difficoltà: L'Opportunità per Shelton

Nonostante i nomi di spicco, McEnroe ha evidenziato le vulnerabilità dei favoriti. Sebbene Carlos Alcaraz sia sulla carta il giocatore da battere, l'analista ha sollevato dubbi significativi sul suo stato fisico, a causa di un infortunio al polso che lo ha fermato da aprile. Anche le condizioni di Novak Djokovic, reduce da una sconfitta a Cincinnati, presentano incertezze. Questi fattori, secondo McEnroe, creano una "golden opportunity" per Shelton, un giocatore che eccelle sui campi duri nordamericani.

L'analista ha notato miglioramenti evidenti nel suo servizio e risposta, aspetti cruciali per il successo nei grandi tornei.

Uno Scenario Favorevole

Il quadro competitivo per il prossimo US Open si presenta favorevole, rafforzando la tesi di McEnroe. La sua convinzione è stata ribadita: Shelton ha avuto “the best summer, winning Canada… he’s got the most upside… this would be the spot, this would be the place.” A rendere lo scenario ancora più propizio per Shelton contribuiscono il ritiro di Jannik Sinner per un problema al ginocchio e il rientro di Carlos Alcaraz dopo un lungo stop. Tali sviluppi, uniti alla forma crescente di Shelton, indicano che il momento per un trionfo americano a Flushing Meadows è giunto.