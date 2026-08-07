Il team principal della Red Bull, Laurent Mekies, ha evidenziato come le prestazioni di Isack Hadjar stiano dimostrando inequivocabilmente che la scuderia sta finalmente superando una delle sue storiche debolezze: la competitività della seconda vettura. Hadjar, promosso dopo un solo anno trascorso alla Racing Bulls, affianca in questa stagione il campione Max Verstappen, subentrando in un sedile che negli ultimi quattordici mesi ha visto un'alta rotazione di piloti, tra cui Sergio Perez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

Mekies ha chiarito che, fin dal suo insediamento alla guida del team, uno degli obiettivi strategici primari era proprio il rafforzamento della seconda monoposto.

"Nella nostra lista delle priorità, come Oracle Red Bull Racing, figuravano ovviamente la power unit e il ritorno alla massima competitività nel più breve tempo possibile, ma anche la perentoria necessità di 'sistemare la seconda vettura'", ha dichiarato Mekies. "Siamo pienamente consapevoli di non aver sempre agito in modo impeccabile in passato. Era una priorità assoluta assicurarci di non perdere l’occasione offerta dal talento di Isack."

Il Ruolo Cruciale di Hadjar per la Squadra

Il team principal ha tenuto a sottolineare che il merito di questi progressi va attribuito in larga parte al giovane pilota francese. "Il credito spetta interamente a Isack. È arrivato nel Regno Unito pochi giorni dopo aver siglato il contratto con noi all’inizio dell’anno.

La sua dedizione è esemplare: si reca in fabbrica ogni settimana, se non addirittura ogni due giorni. Se non è impegnato al simulatore, è costantemente a confronto con i suoi ingegneri", ha affermato Mekies. Ha poi aggiunto: "Il suo approccio è estremamente concreto, con i piedi per terra e la testa bassa; desidera imparare ogni giorno dal team e, naturalmente, da Max. E ciò che osserviamo è un miglioramento costante ogni volta che scende in pista con la vettura. È un piccolo, ma significativo, passo avanti ad ogni uscita. A volte questo progresso è evidente, altre volte meno a causa delle specifiche circostanze del weekend, ma questa è la sua innegabile realtà."

Maggiore Coesione e Vantaggi Strategici

Secondo Mekies, la maggiore costanza di rendimento tra le due vetture consente alla Red Bull di operare con un'efficacia complessiva decisamente superiore come squadra.

"È una notizia fantastica per l'intero team. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno", ha ribadito. "Contribuisce significativamente anche in termini di coesione e unione del gruppo, poiché ora disponiamo di due vetture con cui possiamo attuare strategie più complesse – come abbiamo dimostrato a Spa, ad esempio, durante le qualifiche. Ma i benefici non si limitano a questo: è estremamente utile quando si devono condividere gli elementi di set-up, o quando si effettuano test sugli pneumatici, e in molte altre situazioni." Mekies ha concluso con una nota di ottimismo: "Questo è solo l’inizio. Isack è consapevole che c’è ancora molto potenziale da sbloccare, e questa è la parte più entusiasmante.

Ma, senza dubbio, la sua traiettoria rappresenta la migliore che abbiamo avuto sulla seconda vettura da molto tempo a questa parte."

La crescita impressionante di Hadjar e la rinnovata solidità della seconda Red Bull costituiscono, pertanto, un segnale di fondamentale importanza per il futuro della scuderia, che mira a mantenere e rafforzare la propria competitività su entrambi i fronti del box, consolidando la sua posizione ai vertici del motorsport.