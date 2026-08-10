Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha inviato una lettera alle 211 federazioni affiliate per celebrare il decimo anniversario della sua elezione, avvenuta il 26 febbraio 2016. Nella missiva, Infantino ha espresso gratitudine per il sostegno e ha evidenziato i progressi compiuti nella governance del calcio mondiale. Il messaggio bilancia un decennio di trasformazioni sotto la sua guida.

Un decennio di trasformazioni e risultati chiave

Durante il suo mandato, Infantino ha elencato undici risultati chiave. Spicca l’ampliamento della Coppa del Mondo a 48 squadre, mossa per maggiore inclusività e opportunità di partecipazione.

Altra innovazione è il torneo FIFA Series™, che dal 2026 coinvolgerà 36 squadre da sei continenti, promuovendo scambio e crescita. Il presidente ha affermato: “I believe we have successfully brought football back to FIFA and FIFA back to football. And we have done so together.”, sottolineando l'impegno collettivo nel riportare il calcio al centro delle priorità.

Riforme, trasparenza e sviluppo: i pilastri della nuova FIFA

Infantino ha ricordato che al momento della sua elezione, la FIFA era immersa in una crisi profonda che ne minacciava l'esistenza. Il Congresso scelse un nuovo percorso fondato su riforme strutturali, maggiore trasparenza gestionale e impegno per lo sviluppo del calcio. Questa svolta ha permesso all'organizzazione di ricostruire la propria reputazione.

Il presidente ha definito la FIFA come “the glue that holds the sport together”, evidenziando il suo ruolo essenziale di collante che unisce e sostiene l'ecosistema calcistico globale, garantendo coesione e direzione.

Il messaggio alle federazioni e il loro ruolo nel rinnovamento

La lettera di Gianni Infantino è stata pubblicata sul sito ufficiale della FIFA il 26 febbraio 2026, in occasione dell'anniversario della sua elezione. Il testo conferma i punti salienti del messaggio e ribadisce il ruolo centrale delle 211 federazioni affiliate. Queste ultime sono state attori fondamentali nel processo di rinnovamento e nella costruzione di una FIFA più forte e trasparente. Il loro contributo e sostegno sono stati determinanti per superare le difficoltà e proiettare il calcio verso nuove sfide.