Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riaccende i motori con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Questo dodicesimo appuntamento della stagione 2026 si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 agosto, offrendo un programma intenso con prove libere, pre-qualifiche, qualifiche, la gara Sprint e la gara principale. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili in tv e in streaming.

Il programma completo del weekend a Silverstone

Di seguito il dettaglio degli orari e degli appuntamenti del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone:

Venerdì 7 agosto: Ore 12.40 : MotoGP – Prove Libere 1 Ore 17.00 : MotoGP – Pre-Qualifiche

Sabato 8 agosto: Ore 12.45 : MotoGP – Qualifiche Ore 16.55 : MotoGP – Sprint

Domenica 9 agosto: Ore 10.35 : MotoGP – Warm Up Ore 14.00 : MotoGP – Gara



Dove seguire il Gran Premio di Silverstone in TV e streaming

La copertura televisiva e in streaming del Gran Premio di Gran Bretagna è garantita su diverse piattaforme.

Tutti gli appuntamenti del weekend saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming tramite Sky Go e Now.

Per la visione in chiaro, TV8 offrirà una copertura parziale. Sarà possibile seguire in diretta le qualifiche e la gara Sprint nella mattinata di sabato. La gara della domenica, invece, verrà trasmessa in differita su TV8 a partire dalle ore 17.00.