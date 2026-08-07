Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riaccende i motori con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Questo dodicesimo appuntamento della stagione 2026 si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 agosto, offrendo un programma intenso con prove libere, pre-qualifiche, qualifiche, la gara Sprint e la gara principale. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili in tv e in streaming.

Il programma completo del weekend a Silverstone

Di seguito il dettaglio degli orari e degli appuntamenti del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone:

  • Venerdì 7 agosto:
    • Ore 12.40: MotoGPProve Libere 1
    • Ore 17.00: MotoGPPre-Qualifiche
  • Sabato 8 agosto:
    • Ore 12.45: MotoGPQualifiche
    • Ore 16.55: MotoGPSprint
  • Domenica 9 agosto:
    • Ore 10.35: MotoGPWarm Up
    • Ore 14.00: MotoGPGara

Dove seguire il Gran Premio di Silverstone in TV e streaming

La copertura televisiva e in streaming del Gran Premio di Gran Bretagna è garantita su diverse piattaforme.

Tutti gli appuntamenti del weekend saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming tramite Sky Go e Now.

Per la visione in chiaro, TV8 offrirà una copertura parziale. Sarà possibile seguire in diretta le qualifiche e la gara Sprint nella mattinata di sabato. La gara della domenica, invece, verrà trasmessa in differita su TV8 a partire dalle ore 17.00.
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