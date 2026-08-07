Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riaccende i motori con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Questo dodicesimo appuntamento della stagione 2026 si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 agosto, offrendo un programma intenso con prove libere, pre-qualifiche, qualifiche, la gara Sprint e la gara principale. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili in tv e in streaming.
Il programma completo del weekend a Silverstone
Di seguito il dettaglio degli orari e degli appuntamenti del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone:
- Venerdì 7 agosto:
- Ore 12.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 17.00: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Sabato 8 agosto:
- Ore 12.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 16.55: MotoGP – Sprint
- Domenica 9 agosto:
- Ore 10.35: MotoGP – Warm Up
- Ore 14.00: MotoGP – Gara
Dove seguire il Gran Premio di Silverstone in TV e streaming
La copertura televisiva e in streaming del Gran Premio di Gran Bretagna è garantita su diverse piattaforme.
Tutti gli appuntamenti del weekend saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming tramite Sky Go e Now.
Per la visione in chiaro, TV8 offrirà una copertura parziale. Sarà possibile seguire in diretta le qualifiche e la gara Sprint nella mattinata di sabato. La gara della domenica, invece, verrà trasmessa in differita su TV8 a partire dalle ore 17.00.