Lorenzo Musetti è stato eliminato dal Masters 1000 di Montreal, arrendendosi in due set allo spagnolo Rafael Jodar. L'azzurro non è riuscito a riscattare la recente sconfitta subita contro lo stesso avversario a Washington, cedendo con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo circa un'ora e mezza di gioco.

Jodar ha prevalso grazie alla sua maggiore solidità nei momenti chiave. Musetti (13° del mondo) ha tentato di variare il gioco, ma non ha contrastato la crescita del giovane spagnolo, efficace nei punti decisivi. Jodar, pur subendo un break iniziale, ha recuperato subito il controllo dell'incontro.

Il commento di Jodar

Rafael Jodar ha espresso piena soddisfazione per la sua prestazione, sottolineando l'efficacia del suo "lavoro al resto" e la capacità di "dominare lo scambio". Ha evidenziato la sua "solidità" generale e l'importanza di "gestire bene i momenti di pressione" contro un "avversario durissimo" come Musetti. Il tennista spagnolo ha riconosciuto il buon livello di Musetti, nonostante il punteggio "un po' ingannevole" per via di un break subito. Jodar ha attribuito il successo alla sua capacità di "resettare mentalmente" e mantenere "punti molto costanti" nel finale del secondo set, dimostrando un ottimo livello.

Il percorso di Jodar a Montreal

Con questa vittoria, Jodar avanza agli ottavi di finale contro Jiri Lehecka.

Il tabellone del Masters 1000 si è aperto dopo l'eliminazione di favoriti come Zverev, Auger-Aliassime, De Miñaur e Medvedev. Jodar, già vittorioso su Musetti a Washington, conferma il suo ottimo momento di forma e l'affermazione nel circuito.

Nonostante l'importante risultato, il giovane spagnolo mantiene un atteggiamento cauto, dichiarando che "c'è ancora molta strada da fare" e che è fondamentale "concentrarsi solo sul prossimo match", poiché "pensare oltre non aiuterebbe" la sua performance.