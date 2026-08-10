Le Washington Mystics hanno conquistato la scena WNBA con una serie di sette vittorie consecutive, proiettandole tra le principali contendenti. La squadra ha stabilito un nuovo record di franchigia, distinguendosi per solidità e coesione, scalando classifiche.

Questo filotto di successi ha portato le Mystics al secondo posto nelle power rankings, con un record di diciannove vittorie e dodici sconfitte. Il risultato è stato raggiunto senza l'apporto della neo-acquisita Betnijah Laney-Hamilton, attesa come rafforzamento. Il trio Kiki Iriafen, Shakira Austin e Sonia Citron si è dimostrato cruciale.

Washington vanta la seconda miglior difesa della lega, fattore che consolida le ambizioni tra le favorite WNBA.

La forza del collettivo e la difesa vincente

Il rendimento Mystics è trainato dall'intensità difensiva. La squadra ha trovato equilibrio e continuità grazie alla crescita dei giovani talenti. Sebbene Laney-Hamilton non sia più la realizzatrice dominante, il suo ruolo come quarta opzione offensiva è un vantaggio significativo. Questo apporto, unito all'impegno difensivo, rende Washington una contender seria.

L'entusiasmo dei tifosi è palpabile, alimentato dalla solidità del nucleo giovane: Austin, Citron e Iriafen sono legate da contratti fino al 2028, evidenziando una progettualità a lungo termine.

La striscia di sette vittorie stabilisce un nuovo record, superando i precedenti filotti di cinque e sei successi.

Precedenti storici e prospettive future

Un'analisi storica rivela una striscia di sette vittorie Mystics nel 2018. Tuttavia, in quell'occasione, una delle vittorie fu assegnata per forfeit a causa di problemi di viaggio avversari. Il nuovo record, conquistato sul campo, sottolinea la crescita della franchigia e alimenta le aspettative per la stagione.

Con una base giovane e solida, rafforzata da Laney-Hamilton, le Mystics si propongono come squadra stimolante. L'obiettivo è mantenere la continuità e assicurarsi il vantaggio del campo nei playoff, capitalizzando sulla forza e sull'eccellente qualità difensiva che le ha elevate tra le migliori della lega.