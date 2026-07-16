La partita tra le New York Liberty e le Dallas Wings, originariamente in programma per questa sera, è stata ufficialmente rinviata. La decisione è stata presa a causa di problemi meccanici che hanno interessato il volo charter delle Liberty, causando significativi ritardi nei viaggi. La rookie Pauline Astier ha documentato la situazione sui social media, scrivendo: “Le Liberty hanno subito pesanti ritardi nei viaggi oggi. 10 ore dopo, ancora sulla pista.” L’incontro è stato riprogrammato per lunedì 20 luglio, e tutti i biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Con il posticipo di questo match, l’attenzione si sposta sull’unico incontro rimasto in calendario: la cruciale sfida tra le Portland Fire e le Washington Mystics. Questa partita assume un’importanza fondamentale per le speranze di entrambe le squadre nella corsa ai playoff WNBA. Attualmente, le Mystics occupano la settima posizione nella classifica, mentre le Fire inseguono dalla decima. Il precedente scontro tra queste due formazioni è stato un evento memorabile, conclusosi dopo un epico quadruplice overtime. In quell’occasione, le stelline del secondo anno Sonia Citron e Carla Leite hanno offerto prestazioni straordinarie, entrambe con 32 punti e 6 rimbalzi. Citron ha aggiunto 3 assist, mentre Leite ne ha realizzati 9.

Le statistiche di squadra sono rimaste in equilibrio quasi in ogni aspetto, con l’unica eccezione dei second-chance points, dove Washington ha prevalso con un netto 25-15.

Il dominio a rimbalzo dei Mystics e la sfida sotto canestro

Le Washington Mystics si confermano la migliore squadra della WNBA per quanto riguarda i rimbalzi, un aspetto del gioco dominato dalla presenza imponente di Shakira Austin e Kiki Iriafen. Queste due giocatrici chiave hanno saputo creare opportunità decisive nel loro primo confronto stagionale contro le Fire. Al contrario, le Portland Fire rimangono la squadra meno efficace della lega in questa statistica fondamentale. Per le Fire, sarà cruciale replicare la buona performance sotto canestro mostrata nell’ultimo scontro, specialmente per limitare le seconde opportunità concesse alle avversarie.

Emily Engstler, che ha mostrato segnali promettenti nelle recenti uscite, si troverà nuovamente ad affrontare il temibile duo Iriafen-Austin in una battaglia che si preannuncia intensa nell’area pitturata.

Il tiro da tre punti come arma strategica per le Fire

Se le Mystics possono contare sul loro incontrastato dominio a rimbalzo, le Portland Fire rispondono con un’eccezionale efficacia dal perimetro. Le Fire si posizionano al quinto posto nella WNBA per triple realizzate, con una media di 9,6 a partita. Le Mystics, invece, registrano una media di 5,7 triple con una percentuale del 28,7% dal campo. Se tiratrici come Bridget Carleton, Sarah Ashlee Barker e Megan Gustafson riusciranno a trovare il giusto ritmo da oltre l’arco, la serata potrebbe rivelarsi particolarmente complessa per Washington. Entrambe le squadre sono fortemente motivate a consolidare la propria posizione nella corsa ai playoff, in una stagione che si sta dimostrando sempre più equilibrata e combattuta.