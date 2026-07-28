Calvin Ridley dei Tennessee Titans è al centro del mercato NFL. Chiefs, Commanders e Bills valutano un'offerta per il trentenne, miglior ricevitore.

I Chiefs, con carenze tra i ricevitori, vedono in Ridley un rinforzo immediato. La situazione salariale impone uno scambio creativo: si ipotizza l'invio del cornerback Kristian Fulton, sacrificabile dopo rendimento deludente e nuovi arrivi. Questa mossa libererebbe circa 2,3 milioni, sebbene una scelta al quinto giro possa sembrare elevata.

Interesse di Commanders e Bills

I Commanders, con flessibilità nel salary cap, potrebbero assorbire il contratto di Ridley.

Per loro, uno scambio per una scelta al sesto giro appare plausibile. Con Terry McLaurin, la squadra cerca affidabilità tra i ricevitori, le cui alternative non hanno garantito continuità; Ridley offrirebbe stabilità.

Anche i Bills monitorano la situazione. Dopo aver selezionato Keon Coleman al draft 2024 (33ª scelta), potrebbero considerare uno scambio che coinvolga Coleman e una scelta nelle retrovie per Ridley. L'obiettivo è inserire un ricevitore esperto per rafforzare le ambizioni.

Il contesto dei Titans e Ridley

I Tennessee Titans (1-7) sono tra le squadre più propense a cedere giocatori. Ridley, fermo per infortunio (ultime due partite), ha dimostrato il suo valore. Nel 2024, aveva chiuso con ottime prestazioni, dopo un contratto quadriennale da 92 milioni e 3,02 milioni garantiti dopo il 2025.

Sebbene i Titans possano valutare altre cessioni, la dirigenza intende trattenere nomi chiave come Jeffery Simmons e Cam Ward. La situazione di Ridley rimane tra le più seguite per la sua importanza e necessità di mercato.

Strategie e prospettive

Le trattative per Calvin Ridley riflettono le diverse strategie NFL: alcune cercano miglioramento immediato, altre la ricostruzione. La sua situazione contrattuale e le recenti prestazioni lo rendono un obiettivo interessante, ma anche una scommessa.