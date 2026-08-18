La nuova stagione del college football si apre con Ohio State e Oregon ai primi due posti della preseason AP Top 25, un evento storico per la Big Ten Conference che vede due sue squadre guidare la classifica per la prima volta in 65 anni. Il ranking, pubblicato lunedì, riflette le aspettative degli addetti ai lavori, ma evidenzia come nessuna delle principali pretendenti sia priva di punti deboli che potrebbero comprometterne il cammino verso il titolo. La Big Ten domina questa classifica iniziale, ma le criticità emergono per tutte le contendenti.

Ohio State, che ha ricevuto 40 voti per il primo posto, si presenta come la favorita assoluta, seguita da Oregon con 14 voti. Georgia, Notre Dame e Texas completano la top five. Tuttavia, anche le squadre più quotate devono affrontare criticità specifiche: per Ohio State, la dipendenza dai ricevitori oltre Jeremiah Smith è un'incognita; Oregon dovrà dimostrare la solidità della propria linea offensiva. Georgia e Notre Dame condividono una mancanza di giocate decisive, mentre Texas è segnalata per una rosa offensiva considerata troppo corta.

Le vulnerabilità delle squadre di vertice

Il ranking di preseason, sebbene prestigioso, non garantisce un percorso senza ostacoli. L'esperienza recente dimostra che anche squadre partite tra le prime dieci, come Clemson, Penn State e LSU nella scorsa stagione, possono finire l'anno fuori dalla Top 25.

Quest'anno, ogni formazione tra le prime venticinque presenta almeno una “fatal flaw” che potrebbe emergere nel corso della stagione: Indiana, ad esempio, dovrà gestire i turnover di Josh Hoover; Miami è chiamata a migliorare la pressione difensiva sul quarterback avversario. Texas A&M si interroga sull'affidabilità di Marcel Reed, e Ole Miss dovrà rafforzare la difesa contro le corse.

Altre squadre come Oklahoma e LSU devono risolvere rispettivamente problemi di efficienza offensiva e un massiccio ricambio tra i titolari nelle linee. Alabama, invece, dovrà lavorare sulla tenuta della propria linea offensiva, mentre USC e Michigan affrontano interrogativi sulle rispettive trincee difensive e sulla gestione di nuovi protagonisti come Bryce Underwood.

Panorama delle Conference e prospettive

La Big Ten, oltre a piazzare Ohio State e Oregon ai vertici, punta a conquistare il quarto titolo nazionale consecutivo dopo i successi di Michigan, Ohio State e Indiana nelle ultime tre edizioni dei College Football Playoff. La Southeastern Conference (SEC) si conferma la più rappresentata, con nove squadre nella Top 25. Il Big 12 e l'Atlantic Coast Conference (ACC) seguono rispettivamente con quattro e tre formazioni. Texas Tech è la squadra Big 12 meglio posizionata, mentre SMU e Louisville rappresentano le migliori speranze per l'ACC.

Nonostante l'entusiasmo per i ranking di inizio stagione, la storia recente suggerisce cautela: la presenza di squadre ai vertici della classifica non sempre si traduce in successi a lungo termine.

Le criticità individuate dagli osservatori potrebbero rivelarsi decisive nel corso del campionato, confermando che nel football universitario nessuna squadra è davvero imbattibile e che le “fatal flaws” possono emergere in qualsiasi momento della stagione.