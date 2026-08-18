L'Olimpia Milano ha ufficializzato l'ingaggio di Garrison Mathews, completando così il proprio roster in vista della nuova e ambiziosa stagione. La squadra, che si presenta da campione in carica dopo aver conquistato Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, si radunerà domani per iniziare la preparazione atletica. L'annuncio dell'arrivo di Mathews è giunto a ridosso del primo allenamento, a causa di un problema burocratico che ha ritardato il suo ingresso in Italia: il giocatore, infatti, aveva smarrito il passaporto nei mesi scorsi e, nonostante avesse firmato un contratto già a inizio luglio, non ha potuto raggiungere Milano per sostenere le necessarie visite mediche fino a questo momento.

Mathews, guardia americana che compirà trent'anni a ottobre, ha espresso un grande entusiasmo per questa nuova e stimolante avventura nel campionato italiano. "Sono entusiasta di vivere un nuovo capitolo della mia carriera – ha spiegato al sito ufficiale del club – e apprezzo tantissimo l'opportunità che l'Olimpia Milano e il suo coaching staff hanno deciso di offrirmi. Ho un grande desiderio di mettermi al lavoro e aiutare la squadra in ogni modo possibile". Il cestista vanta una significativa esperienza NBA, avendo disputato 329 partite con una media di 6.4 punti a partita. In particolare, nella stagione 2021-22 ha registrato una media di 10.0 punti per gara con la maglia di Washington, mentre nel campionato 2023-24 ha chiuso con un'ottima percentuale del 44.0% al tiro, posizionandosi come quarto assoluto nella lega.

Il raduno dell'EA7 Milano e le assenze dei Nazionali

Il raduno dell'EA7 Milano si svolgerà con l'assenza di ben sette giocatori, tutti impegnati con le rispettive Nazionali in vista di prossimi impegni internazionali. Tra i convocati con l'Italia figurano Pippo Ricci, Nicola Akele, Darius Thompson e Stefano Tonut. Marko Guduric sarà impegnato con la Serbia, Leandro Bolmaro con l'Argentina, e Moses Wright con la Macedonia. La squadra dovrà quindi iniziare la fase di preparazione senza una parte importante del gruppo, attendendo il rientro dei propri atleti dalle competizioni internazionali per avere la rosa al completo.

Mathews: il percorso e le scelte di mercato dell'Olimpia

Secondo i dettagli emersi, Garrison Mathews arriva a Milano dopo aver militato negli Indiana Pacers, con precedenti esperienze anche a Washington, Houston e Atlanta.

Il suo ingaggio rappresenta una mossa chiave per l'Olimpia, che lo ha individuato come il sostituto ideale di Armoni Brooks, completando così in maniera definitiva il roster guidato da coach Peppe Poeta. Il giocatore, classe 1996, ha accettato la proposta dei biancorossi dopo non aver ricevuto nuove offerte dagli Stati Uniti, scegliendo così di proseguire la sua carriera in Europa e di mettere la sua esperienza e il suo talento al servizio della squadra campione d'Italia, in un contesto che punta a riconfermarsi ai massimi livelli.