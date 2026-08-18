Una settimana cruciale per il futuro agonistico di Carlos Alcaraz e Holger Rune. I due giovani talenti del tennis mondiale, entrambi reduci da infortuni significativi, stanno condividendo il campo di allenamento in Spagna per valutare la loro partecipazione allo US Open. Il prestigioso torneo, il cui tabellone principale prenderà il via domenica 30 agosto 2026, attende la decisione di questi campioni, la cui presenza è fondamentale per gli appassionati.

Carlos Alcaraz è fermo dalle competizioni ufficiali da aprile, a causa di un infortunio al polso destro subito nel match d’esordio al Barcelona Open.

Il suo percorso di recupero è ancora in corso, come evidenziato dalla fasciatura di compressione che indossa sull’avambraccio destro durante gli allenamenti. Recentemente, il tennista spagnolo ha dovuto rinunciare anche al torneo di Cincinnati, di cui era campione in carica. Nonostante gli stop forzati, il 2026 è stato un anno di successi per Alcaraz, che ha collezionato un impressionante record di ventidue vittorie e tre sconfitte, conquistando i titoli all’Australian Open e a Doha.

Il recupero di Holger Rune

Anche Holger Rune prosegue la sua riabilitazione dopo un periodo sfortunato. Il giovane danese ha affrontato la rottura del tendine d’Achille subita in ottobre, a cui si è aggiunto un precedente infortunio al ginocchio all’inizio dell’anno.

Tuttavia, i segnali provenienti dagli allenamenti con Alcaraz sono decisamente incoraggianti. Sono stati osservati netti miglioramenti nella sua velocità e nella resistenza fisica, aspetti confermati anche dalle positive osservazioni della madre e manager del giocatore. Questo progresso alimenta le speranze di un suo rientro imminente.

La decisione definitiva sulla partecipazione allo US Open verrà comunicata nei prossimi giorni. La scelta di Alcaraz e Rune di allenarsi insieme in Spagna è un segnale forte e positivo per i rispettivi team e per il mondo del tennis. Questa preparazione condivisa permette ai due atleti di valutare concretamente il loro stato di forma e la prontezza fisica per affrontare uno degli appuntamenti più importanti e impegnativi della stagione.

La settimana di lavoro congiunto sarà determinante per capire se potranno essere al via del prestigioso torneo di New York, un obiettivo fondamentale per entrambi dopo i recenti stop forzati. La collaborazione tra questi giovani campioni sottolinea la loro ferma volontà di tornare al massimo livello competitivo, con l'attenzione focalizzata sulle condizioni fisiche ottimali per affrontare il grande palcoscenico dello Slam americano.