I Green Bay Packers e i Pittsburgh Steelers si preparano all’esordio in preseason con un obiettivo chiaro: definire le ultime mosse di mercato per completare i rispettivi roster. Entrambe le squadre, storiche protagoniste della NFL, stanno valutando l’inserimento di free agent esperti per colmare alcune lacune emerse durante l’offseason e rafforzare i reparti chiave.

Per i Packers, l’attenzione si concentra sul ruolo di EDGE. La situazione del pass rush, infatti, non appare ancora all’altezza delle ambizioni della squadra, che punta a essere protagonista fino al Super Bowl.

Il gruppo attuale, composto da Lukas Van Ness, Barryn Sorrell, Brenton Cox Jr., Dani Dennis‑Sutton e Collin Oliver, non offre ancora garanzie sufficienti. In questo contesto, il nome di Haason Reddick emerge come possibile rinforzo. Reddick ha già lavorato con il nuovo defensive coordinator Jonathan Gannon a Philadelphia nel 2022, stagione in cui ha registrato un record personale di 16 sack, contribuendo alla corsa degli Eagles fino al Super Bowl. Nonostante alcune difficoltà recenti e motivi extra-campo che ne hanno rallentato la firma, il suo profilo resta di grande interesse per Green Bay, soprattutto in attesa del pieno recupero di Micah Parsons. La sua esperienza potrebbe portare il "juice" necessario anche in un ruolo di pass rush designato.

Steelers: la priorità è la sicurezza difensiva

I Pittsburgh Steelers, invece, guardano con attenzione al reparto dei safety. La profondità in questa posizione è motivo di preoccupazione, tanto che la dirigenza ha già testato Donovan Wilson, ex Dallas Cowboys, e ha recentemente ingaggiato Rayshawn Jenkins. Tuttavia, Jenkins, trentaduenne alla terza squadra in tre anni, non offre certezze come titolare. Wilson, al contrario, si è distinto come box safety affidabile nelle ultime stagioni e potrebbe rappresentare una soluzione solida per una difesa che attualmente si affida molto a DeShon Elliott e Jaquan Brisker. Wilson, pur non essendo una stella, è considerato "uno dei free agent più affidabili ancora disponibili" e potrebbe stabilizzare una posizione di reale necessità per la squadra.

L'urgenza di agire per Pittsburgh

La situazione degli Steelers richiede un intervento tempestivo. Le recenti esperienze hanno dimostrato quanto sia rischioso affrontare la stagione senza alternative solide in difesa, soprattutto considerando le passate emergenze che hanno costretto la squadra a schierare giocatori fuori ruolo nelle ultime partite. Donovan Wilson, che ha trascorso cinque anni con l'head coach Mike McCarthy a Dallas, vanta numeri importanti: sei intercetti, 14 pass deflections, otto fumble forzati, sei fumble recuperati, 13 sack e 17 tackle for loss. Questi dati, uniti alla sua recente stagione da titolare in tutte le 17 partite, rafforzano ulteriormente la sua candidatura come scelta logica per garantire affidabilità e continuità.

Per Pittsburgh, la priorità è evitare di trovarsi nuovamente in difficoltà a stagione in corso e prepararsi a ogni evenienza, puntando su un profilo esperto e già rodato come Wilson. La squadra non può permettersi di aspettare, specialmente se ambisce al Super Bowl.