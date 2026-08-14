Jeremiyah Love, il running back selezionato con la terza scelta assoluta dai Cardinals, è atteso al debutto nella preseason NFL contro i Las Vegas Raiders. Dopo non aver preso parte alla Hall of Fame Game contro i Panthers, Love avrà finalmente l’occasione di mostrare il suo valore con la maglia di Arizona.

L’allenatore Mike LaFleur ha confermato che tutti i titolari dei Cardinals scenderanno in campo nella sfida di Las Vegas. Questo significa che Love, insieme al quarterback Jacoby Brissett, sarà regolarmente in campo almeno per una o due serie di gioco.

La decisione arriva dopo che entrambi i giocatori erano rimasti a riposo nella partita inaugurale della preseason.

Le aspettative su Love e il peso della scelta

La scelta di Love al terzo posto assoluto ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori. Il running back, infatti, ha firmato un contratto che lo rende il quarto più pagato nel suo ruolo senza aver ancora disputato uno snap in NFL. Il suo ingaggio era il più alto tra i running back rookie fino ai recenti rinnovi di Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson e Devon Achane.

Inoltre, Love è il running back selezionato più in alto dal 2018, quando Saquon Barkley fu scelto con la seconda chiamata assoluta. In un’epoca in cui le squadre tendono a investire meno sulle prime scelte per questo ruolo, la decisione dei Cardinals rappresenta un rischio significativo.

La pressione su Love è quindi elevata: solo le sue prestazioni potranno trasformare i dubbi in entusiasmo tra i tifosi e gli osservatori della lega. La partita contro i Raiders rappresenta il primo vero banco di prova per il giovane talento, chiamato a giustificare le aspettative e il valore investito su di lui.

Il contesto della preseason NFL 2026

La sfida tra Cardinals e Raiders si inserisce nel calendario della prima settimana di preseason NFL 2026, che offre agli appassionati la possibilità di vedere all’opera i nuovi volti delle squadre, tra cui proprio Jeremiyah Love. La preseason rappresenta un’occasione importante per i rookie di mettersi in mostra e per gli allenatori di valutare le gerarchie interne, soprattutto nei ruoli chiave.

L’esordio di Love è tra i più attesi, insieme a quello di altri giovani selezionati nelle prime posizioni del Draft.

La partita si giocherà a Las Vegas e sarà una delle principali attrazioni della settimana, offrendo ai tifosi dei Cardinals la prima occasione per valutare il potenziale del loro nuovo running back titolare.