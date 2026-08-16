L'incontro di Major League Baseball tra i San Diego Padres e i Cleveland Guardians, atteso al Progressive Field di Cleveland, è stato posticipato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La sfida, che rappresenta la terza e decisiva gara della serie, era inizialmente fissata per le 13:40 ora locale. Tuttavia, un forte temporale ha imposto agli organizzatori il rinvio del primo lancio, lasciando in sospeso l'esito di un match cruciale per entrambe le formazioni.

Questa partita riveste un'importanza strategica per entrambe le franchigie, profondamente coinvolte nella serrata corsa alle Wild Card delle rispettive leghe.

I San Diego Padres hanno recentemente superato Philadelphia nella classifica della National League, consolidando la loro posizione. Parallelamente, i Cleveland Guardians sono impegnati a mantenere il ritmo contro Chicago e una determinata Detroit, che sta mostrando un'ottima forma in questa fase della stagione.

Condizioni meteo e situazione allo stadio

Le previsioni meteorologiche indicano che su Cleveland persistono temporali, accompagnati da un'elevata umidità, un rischio concreto di alluvioni improvvise e raffiche di vento localizzate che potrebbero causare danni. All'orario originariamente stabilito per il primo lancio, la città registrava una temperatura di 79 gradi Fahrenheit, con venti a 5 miglia orarie e un indice di calore percepito di 80 gradi.

Le probabilità di precipitazioni rimangono significative per l'intero pomeriggio: si attestano al 62% alle 14:00, salgono al 64% alle 15:00, per poi scendere al 49% alle 16:00 e al 47% alle 17:00, risalendo leggermente al 51% alle 18:00 (ora locale). Anche in serata sono attesi ulteriori temporali sparsi, sebbene con un quadro generale più orientato a condizioni nuvolose e umide.

Al momento, non è stato ancora diramato alcun aggiornamento ufficiale riguardo al nuovo orario d'inizio della partita. Le squadre e gli organizzatori continuano a monitorare attentamente l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, con la ferma speranza di poter disputare l'incontro nella giornata odierna. L'obiettivo è chiaro: evitare un recupero forzato in una fase avanzata della stagione, a ridosso dei cruciali playoff, che complicherebbe ulteriormente il calendario già fitto.

Situazione sportiva e probabili protagonisti

Sul fronte sportivo, i Cleveland Guardians si preparano a schierare sul monte di lancio Tanner Bibee, un lanciatore di punta della squadra. I San Diego Padres, dal canto loro, dovrebbero affidare la palla a Casey Mize. Ripercorrendo le sfide precedenti di questa serie, i Guardians hanno prevalso sabato con un netto punteggio di 6-1, grazie a una solida e convincente prestazione di Joey Cantillo. La gara inaugurale della serie, disputatasi venerdì, aveva visto invece la vittoria dei Padres per 7-5, con i potenti fuoricampo messi a segno da Fernando Tatis Jr. e Xander Bogaerts.

Il Progressive Field, l'iconico stadio situato nel cuore di Cleveland, è la sede abituale delle partite casalinghe dei Guardians e di numerosi altri eventi di baseball professionistico.

L'attesa per la ripresa del gioco rimane palpabile tra i tifosi, che con fervore sperano in un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. L'obiettivo comune è poter assistere a questa sfida cruciale, che potrebbe rivelarsi determinante in ottica playoff.