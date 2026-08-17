Il Palio di Siena torna oggi, lunedì 17 agosto, a infiammare Piazza del Campo con la sua tradizionale Carriera dell’Assunta. L'evento, uno degli appuntamenti più sentiti e radicati della città toscana, si svolge dopo il rinvio causato dal maltempo, trasformando il cuore storico di Siena in un suggestivo teatro a cielo aperto. Dieci Contrade si sfideranno in un'emozionante competizione per aggiudicarsi il Drappellone, l'opera d'arte realizzata dall'artista Teodora Axente, in una gara che incarna profondamente la storia, l'identità e le intense rivalità cittadine.

Le Contrade pronte a scendere in pista sono Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. La giornata è scandita da un programma ricco di cerimonie e momenti attesi: alle ore 15:00 e alle 15:30 risuoneranno gli spari del mortaretto, che segnalano il primo e il secondo preavviso. Successivamente, alle 16:10, avrà inizio lo sgombero della pista per preparare il terreno alla sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, prevista per le 16:45. Alle 16:50, l'imponente Corteo Storico farà il suo ingresso trionfale in Piazza del Campo. L'attesissima corsa prenderà il via alle ore 19:00, con l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e l'inizio della competizione.

Per chi non potrà essere presente, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva ed esclusiva su La7 e disponibile in streaming sulla piattaforma web della stessa emittente.

Il Ritorno di Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio

L'edizione del Palio dell’Assunta 2026 è particolarmente attesa per il ritorno in campo di Jonatan Bartoletti, conosciuto nel mondo del Palio come Scompiglio, uno dei fantini più esperti e titolati. Dopo aver saltato la Carriera di luglio, Scompiglio si posizionerà al canape per la sua trentaquattresima partecipazione, un traguardo significativo nella sua carriera. Monterà il cavallo Arestetulesu per i colori della Contrada della Chiocciola. Questa sarà la sesta volta che Bartoletti vestirà la giubba della Chiocciola, una contrada che ambisce a interrompere un lungo digiuno di vittorie, che perdura dall'agosto del 1999.

La decisione di affidarsi nuovamente a Scompiglio rappresenta per la contrada di San Marco una mossa strategica e decisa per tornare al successo dopo un'attesa quasi ventennale.

Tradizione e Cerimoniale: Il Cuore del Palio

Il Palio dell’Assunta trascende la semplice definizione di corsa di cavalli: esso rappresenta il cuore pulsante dell'identità senese, coinvolgendo l'intera città in un programma intenso di cerimonie, prove e suggestivi cortei storici. Il magnifico Corteo Storico, con centinaia di figuranti che indossano abiti fedelmente ispirati al Medioevo e al Rinascimento senese, precede la gara, trasformando Piazza del Campo in un autentico e affascinante viaggio nel tempo. La giornata del Palio è scandita da rituali precisi, tra cui la Messa del Fantino e la Provaccia, momenti cruciali che preparano Contrade, cavalli e fantini all'evento più atteso dell'anno, alimentando un'atmosfera di profonda partecipazione e attesa.

La corsa vera e propria, che si snoda su tre giri del tufo, è preceduta da una fase di preparazione meticolosa e da una partenza regolata dalla Mossa, la cui tempistica esatta può variare e non è prevedibile. L'atmosfera che si respira a Siena in occasione del Palio è assolutamente unica e coinvolgente, con la città intera che si unisce in una celebrazione collettiva capace di fondere passato e presente, tradizione secolare e ardente passione sportiva, rendendo ogni edizione un evento indimenticabile.