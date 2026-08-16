Ultima giornata di gare agli Europei di nuoto a Parigi, e la nazionale italiana è pronta a scendere in vasca per conquistare nuove medaglie. Dopo una giornata precedente ricca di successi, che ha visto l'Italia aggiudicarsi ben quattro podi – l'oro di Martinenghi nella rana, gli argenti di Cerasuolo (rana) e Gastaldi (200 misti), e il bronzo di Curtis nei 50 stile libero, impreziosito da un nuovo record italiano – l'attesa è ora tutta per i protagonisti di oggi.

Gli occhi sono puntati in particolare su Thomas Ceccon e Simona Quadarella, atleti di punta che promettono spettacolo nelle finali odierne.

La mattinata si aprirà con le batterie dei 400 metri stile libero donne, dove vedremo impegnate Simona Quadarella e Bianca Nannucci. A seguire, le batterie maschili della stessa distanza con Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello e Alessandro Ragaini. La sessione mattutina si concluderà con le attese batterie delle staffette 4x100 misti, sia femminili che maschili, che vedranno l'Italia schierata con l'obiettivo di accedere alle finali.

Il programma delle finali e gli atleti in gara

Il pomeriggio e la serata saranno interamente dedicati alle finali, con un programma intenso che prenderà il via alle 18:30. Si inizierà con la finale dei 50 metri stile libero uomini, dove sarà in gara Guatti.

Alle 18:35, riflettori sulla finale dei 50 metri rana donne con Pilato. Alle 18:40, spazio alla finale dei 200 metri misti uomini con Razzetti, mentre alle 18:47 si disputerà la finale dei 200 metri farfalla donne con Borrelli. Uno dei momenti più attesi sarà alle 19:06, con la finale dei 100 metri dorso uomini, dove il campione Thomas Ceccon cercherà un'altra medaglia. Le finali dei 400 metri stile libero, sia donne che uomini, sono fissate rispettivamente per le 19:12 e le 19:21. La giornata si concluderà con le spettacolari finali delle staffette 4x100 misti, femminili e maschili, in programma alle 20:02 e alle 20:11, che promettono emozioni fino all'ultimo metro.

Dove seguire gli Europei di nuoto in diretta TV e streaming

Per non perdere nemmeno un istante delle emozioni della giornata conclusiva, le gare degli Europei di nuoto saranno trasmesse in diretta TV su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Gli appassionati avranno inoltre la possibilità di seguire l'intera manifestazione in streaming attraverso diverse piattaforme: Rai Play per la trasmissione in chiaro, e per gli abbonati, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV, l'emittente ufficiale dell'evento continentale. Una copertura completa per vivere ogni momento di questa rassegna.

Gli Europei di nuoto 2026, giunti alla loro trentottesima edizione, si tengono nella suggestiva cornice di Parigi. Le competizioni in vasca olimpionica, che hanno caratterizzato l'ultima settimana dell'evento, si svolgono presso l'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis.

Questa moderna struttura, inaugurata nel 2024, ha già ospitato importanti competizioni durante i recenti Giochi Olimpici e Paralimpici. La spedizione italiana si distingue per essere la più numerosa di sempre in una trasferta europea fuori dai confini nazionali, con ben quarantotto atleti tra uomini e donne. Oltre ai già citati Ceccon e Quadarella, tra i protagonisti più attesi figurano anche Gregorio Paltrinieri, impegnato nelle gare in acque libere, Benedetta Pilato e la giovanissima Alessandra Mao, classe 2011, al suo debutto in una grande manifestazione internazionale in vasca lunga. Un parterre di stelle pronto a lasciare il segno.