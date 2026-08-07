Il tennista britannico Jack Draper ha confermato la sua partecipazione al Cincinnati Open, accettando una wild card che gli permetterà di scendere in campo nel prestigioso torneo statunitense. Questa notizia giunge dopo un periodo di significative preoccupazioni riguardo le sue condizioni fisiche, emerse con evidenza durante il recente torneo di Montreal. In quell'occasione, Draper era apparso visibilmente provato e in difficoltà nel terzo set della sua partita contro Terence Atmane. La velocità del suo servizio aveva subito un calo drastico, un segnale allarmante che lo aveva persino condotto alle lacrime in campo.

Nonostante questi segnali, le sue condizioni sembrano essere migliorate a sufficienza, consentendogli di accettare l'invito per l'importante appuntamento di Cincinnati.

La conferma della presenza di Jack Draper a Cincinnati è stata inizialmente diffusa da Sky Sports Tennis, sebbene l'organizzazione del torneo non abbia ancora rilasciato un annuncio ufficiale in merito. Attualmente, il giovane britannico risulta anche iscritto nel tabellone del doppio misto, dove farebbe coppia con la tennista statunitense Jessica Pegula. Per quanto riguarda il singolare, Draper dovrà comunque assicurarsi una wild card specifica o, in alternativa, superare il turno di qualificazioni per poter accedere al tabellone principale del torneo.

Le sfide di una stagione segnata dagli infortuni

La stagione di Jack Draper è stata particolarmente travagliata, con il tennista che ha disputato solamente cinque incontri ufficiali dalla lesione al ginocchio subita nel torneo di Barcellona. Tuttavia, il problema più recente e persistente è stato una contusione ossea al braccio sinistro, una condizione che lo aveva costretto a un doloroso ritiro da Wimbledon, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno. Nonostante le difficoltà fisiche, quando è riuscito a scendere in campo in piena forma, Draper ha dimostrato il suo valore con prestazioni di alto livello. Ha raggiunto i quarti di finale a Indian Wells e le semifinali a Eastbourne, evidenziando il suo potenziale.

L'ex numero quattro del mondo, attualmente, si trova alla posizione 143 del ranking ATP, una classifica che riflette chiaramente i numerosi stop forzati e il tempo perso a causa degli infortuni.

Cincinnati: un banco di prova fondamentale per gli US Open

La partecipazione al Cincinnati Open assume un'importanza cruciale per Jack Draper, rappresentando l'ultima significativa occasione per ritrovare la migliore forma fisica e il ritmo di gioco in vista degli imminenti US Open. La sua recente uscita di scena al primo turno a Montreal, dove ha ceduto a Terence Atmane con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, aveva sollevato non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e i numerosi tifosi, in particolare per le evidenti difficoltà riscontrate al servizio.

Ciononostante, la possibilità di competere nuovamente in un torneo di alto livello come Cincinnati offre a Draper una preziosa opportunità per mettere alla prova la propria condizione fisica e affinare la preparazione in vista dell'ultimo Slam della stagione, un appuntamento che potrebbe segnare un punto di svolta per la sua annata.