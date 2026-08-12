Il pilota della McLaren, Oscar Piastri, sta affrontando l'attuale stagione di Formula 1 con un approccio più sperimentale alla guida, libero dalla forte pressione per il titolo che aveva caratterizzato il 2025. La McLaren, dominante nella prima parte della scorsa stagione, fatica quest'anno a tenere il passo della Mercedes, ottenendo la sua prima vittoria stagionale solo a Budapest. Piastri, tuttavia, trae un bilancio positivo dalla situazione meno competitiva.

“I risultati in Giappone e Miami sono stati buoni weekend,” ha dichiarato Piastri. “Anche l'Austria è stata positiva.

Il risultato è stato ragionevole, con il quarto posto, ma soprattutto per la reazione dopo un weekend difficile a Barcellona. Ho dovuto imparare molto e migliorare, e credo che in Austria sia stato importante mettere in pratica quanto appreso.” Questa minore pressione gli ha permesso di provare nuove soluzioni: “Le aspettative non sono così alte come lo scorso anno. C'è un po' meno pressione, il che consente di sperimentare e vedere come migliorare.”

Dopo alcune difficoltà nel confronto diretto con Lando Norris durante il Gran Premio d'Ungheria, il pilota australiano si è detto determinato a mostrare ulteriori progressi dopo la pausa estiva. “Si tratta sempre di cercare di migliorare e imparare.

Tutto ciò che posso apprendere ora mi aiuterà quando saremo di nuovo in una posizione di forza. Vorrei tornare a lottare per la vittoria come successo all'Hungaroring. Prima di tutto, però, dobbiamo ottenere il massimo dalla macchina ogni weekend.”

Frustrazione in Ungheria e dinamiche di squadra

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto Piastri vivere momenti di intensa frustrazione. La possibilità di vittoria è sfumata a causa di una strategia di pit stop che lo ha lasciato nel traffico, culminando in alcuni messaggi radio censurati rivolti al suo box. “Mate, just don’t fucking talk to me now,” ha detto via radio, seguito da un commento sarcastico. A fine gara, però, il pilota si è mostrato più comprensivo: “Sul piano della strategia, non puoi pianificare di essere coinvolto da un doppiato.

Non posso biasimare il team per questo.” La stagione di Piastri è stata segnata anche da problemi di affidabilità e da una McLaren meno competitiva rispetto a Mercedes e Ferrari, con Norris spesso più veloce e costante.

Il team principal Andrea Stella ha evidenziato l'armonia all'interno della squadra e il rispetto tra i due piloti: “La competizione tra Lando e Oscar è stata grande, una gara corretta, e siamo molto soddisfatti dell'approccio rispettoso che hanno mostrato l'uno verso l'altro.” Attualmente settimo nella classifica piloti, Piastri deve ora dimostrare la sua capacità di adattamento alle nuove regole tecniche e a una vettura che richiede uno stile di guida più aggressivo, come sottolineato dallo stesso Stella.

Il contesto della stagione e le sfide future

L'attuale stagione di Formula 1 è stata caratterizzata da significativi cambiamenti regolamentari e dall'emergere di nuovi protagonisti come Kimi Antonelli e Isack Hadjar. Piastri, che lo scorso anno era considerato uno dei giovani più promettenti, deve ora fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita e la necessità di adattarsi rapidamente. Le difficoltà incontrate dalla McLaren, tra problemi tecnici e una concorrenza più forte, hanno reso il percorso del pilota australiano più complesso rispetto alle aspettative iniziali.

Il prossimo appuntamento dopo la pausa estiva sarà nei Paesi Bassi, un circuito dove Piastri aveva trionfato lo scorso anno.

La sfida per tornare ai vertici resta aperta, ma il pilota sembra intenzionato a sfruttare ogni occasione per crescere e prepararsi a nuove opportunità di successo, consapevole che la sua capacità di adattamento sarà fondamentale per il futuro della sua carriera.