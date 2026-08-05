A meno di due mesi dalla conclusione della stagione 2026 della Major League Baseball, il quadro dei playoff si delinea con maggiore chiarezza. Nella American League, la corsa resta aperta, grazie alla rimonta di Red Sox e Astros. Nella National League, le tre divisioni sembrano già decise, con i Dodgers che, nonostante un periodo difficile, mantengono un vantaggio di nove partite sui Diamondbacks.

Con la chiusura del mercato dei trasferimenti, le franchigie hanno definito i roster per la volata finale. Il tabellone attuale della American League vede Tampa Bay Rays e Chicago White Sox già qualificati al secondo turno.

Gli Houston Astros affronteranno i Cleveland Guardians, mentre i New York Yankees sfideranno i Boston Red Sox. Le previsioni indicano i Texas Rangers come vincitori della AL West, con gli Astros destinati a qualificarsi come wild card.

I Rays, leader della AL East con il miglior record della lega e 3½ partite di vantaggio sugli Yankees, hanno rafforzato il monte di lancio con Freddy Peralta. I White Sox, primi nella AL Central, hanno acquisito Luis Castillo. I Texas Rangers, a 2½ partite dagli Astros, contano su Brandon Nimmo, Wyatt Langford ed Ezequiel Durán; Jacob deGrom ha rifiutato il trasferimento. Gli Yankees hanno visto l'esordio positivo di George Lombard Jr., ma persistono dubbi sul catcher.

I Boston Red Sox hanno integrato Adley Rutschman, mentre Jarren Duran rimane nonostante le difficoltà. Gli Astros puntano su Yordan Alvarez, ma Jose Altuve è in calo; senza grandi rinforzi nel pitching, si prevede la qualificazione come sesta testa di serie.

Il panorama della National League

Nella National League, Milwaukee Brewers e Los Angeles Dodgers sono già qualificati al secondo turno. Braves, Diamondbacks, Cubs e Phillies si contenderanno l'accesso. Le proiezioni suggeriscono che i Braves supereranno i Dodgers per la seconda testa di serie e che i San Diego Padres, in forte rimonta (8 vittorie su 10, a un match dalla wild card), prenderanno il posto dei Diamondbacks. I Brewers si affidano all'offensiva di Jake Bauers e alle prestazioni di Jacob Misiorowski (leader per ERA a 1.63 e 195 strikeout).

Gli Atlanta Braves contano su Matt Olson (vicino ai 40 fuoricampo) e su Chris Sale (ERA di 2.08). I Dodgers vedono Shohei Ohtani in corsa per 30 fuoricampo (con problemi al ginocchio) e hanno visto il debutto di Tarik Skubal. I Chicago Cubs puntano su Pete Crow-Armstrong (vicino alla seconda stagione 30-30, 7.0 bWAR) e su una rotazione rinforzata. I Philadelphia Phillies hanno aggiunto Luis Arraez, formando un trio temibile con Harper e Schwarber, con Cristopher Sánchez solido sul monte. I Padres, con un dominante Mason Miller e un solido Michael King, sono proiettati per un profondo percorso nei playoff.

L'impatto delle proiezioni ZiPS

Le proiezioni ZiPS di Fangraphs, a cura di Dan Szymborski, mostrano come le probabilità di accesso ai playoff e di vittoria delle World Series siano state influenzate dal mercato dei trasferimenti.

Le squadre che si sono rafforzate strategicamente, soprattutto nel reparto lanciatori, hanno migliorato le proprie chance. Acquisizioni mirate e scelte strategiche si riveleranno cruciali nella fase finale.