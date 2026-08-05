JJ Wolf, ventisettenne statunitense, si trova al comando della US Open Wild Card Challenge maschile dopo la terza delle cinque settimane previste. L'ex numero 39 del mondo, rientrato in campo a febbraio dopo un intervento alla spalla, ha recentemente conquistato il titolo 125K di Vancouver, il suo successo più significativo dalla ripresa. A Vancouver, Wolf ha superato Mark Lajal con un netto 7-5, 6-1, accumulando così 147 punti e distaccando di 87 lunghezze Michael Zheng, attualmente secondo in classifica dopo l'eliminazione al primo turno del Masters di Montreal.

Sul fronte femminile, Elvina Kalieva guida la graduatoria a una sola settimana dalla conclusione della Challenge. Kalieva si è distinta raggiungendo la semifinale del WTA 250 Memphis Classic, totalizzando 119 punti. La segue da vicino Caroline Dolehide con 101 punti, mentre Ayana Akli si posiziona terza con 66 punti. La competizione femminile si concluderà dopo quattro settimane, quella maschile al termine della quinta.

Criteri per la wild card agli US Open

La US Open Wild Card Challenge assegna un posto nel tabellone principale degli US Open a un uomo e una donna statunitensi, basandosi sui punti ottenuti nei tornei estivi su cemento. Per gli uomini, il vincitore è chi totalizza il maggior numero di punti ATP dai migliori quattro risultati su un totale di cinque settimane di competizione.

Per le donne, si considerano i migliori tre risultati su quattro settimane.

Sono validi i punti conquistati sia nei tabelloni principali che nelle qualificazioni dei tornei su cemento; i risultati del Cincinnati Open sono esclusi dal conteggio per entrambe le categorie. In caso di parità di punti al termine della Challenge, il criterio di spareggio è la miglior classifica ATP o WTA del giocatore interessato. Non possono partecipare alla Challenge gli atleti che hanno già ottenuto l'accesso diretto agli US Open, inclusi coloro che beneficiano di un ranking protetto. Qualora il tennista in testa alla classifica si qualificasse autonomamente per il torneo, la wild card verrebbe assegnata al successivo atleta idoneo.

Questo formato di Challenge è adottato anche per l'assegnazione delle wild card per gli Australian Open e il Roland Garros.

La Challenge come trampolino di lancio

La US Open Wild Card Challenge si è dimostrata un importante trampolino di lancio per numerosi tennisti americani. Tra i nomi di spicco che hanno beneficiato di questo percorso figurano JJ Wolf, che nel 2022, dopo aver vinto la wild card, raggiunse il terzo turno degli US Open, e Tommy Paul, il quale, grazie a due vittorie nella Challenge tra il 2017 e il 2019, è riuscito a entrare nella Top 10 mondiale. Nel 2025, le wild card sono state assegnate a Emilio Nava e Caty McNally; nel 2024 a Learner Tien e Amanda Anisimova. L'edizione 2026 degli US Open si terrà a New York dal 23 agosto al 13 settembre.