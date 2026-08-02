Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato una proposta di grande risonanza nel mondo del calcio italiano: intitolare la Curva Sud dello stadio di San Siro alla memoria di Franco Baresi, leggendario capitano e simbolo indiscusso del Milan. Da milanista appassionato, con un passato di anni trascorsi in curva e in trasferta tra gli anni ’80 e ’90, Salvini ha espresso un profondo legame personale e affettivo con la storia rossonera e con la figura di Baresi.

Le sue parole, cariche di ammirazione, definiscono Baresi come “Il Capitano, l’esempio, il Milanismo, il baluardo, la maglia”.

Salvini ha sottolineato con forza la sua visione per il futuro: “Sia San Siro sia il futuro stadio dovranno avere la Curva Franco Baresi. Libero, unico, per sempre”. Questa dichiarazione, rilasciata a Milano il 2 agosto 2026, riflette il profondo rispetto del vicepremier per un'icona che ha incarnato i valori più puri e l'essenza stessa del club.

Il Valore Simbolico di un'Intitolazione

La proposta di Salvini va oltre il semplice omaggio a un campione straordinario. Essa rappresenta un richiamo potente all'identità rossonera, indissolubilmente legata alla figura di Baresi. Il "Capitano" è stato per generazioni di tifosi un faro di lealtà, dedizione e leadership in campo, contribuendo a scrivere pagine indelebili nella storia del Milan.

L'idea di una "Curva Franco Baresi" non solo per l'attuale impianto di San Siro ma anche per il futuro stadio, sottolinea la volontà di perpetuare la memoria storica e i valori del club, assicurando che il suo spirito continui a vivere e a ispirare anche in una nuova era.

Intitolare una delle curve più iconiche del calcio italiano a Baresi significherebbe riconoscere non solo le sue immense qualità tecniche e tattiche, ma anche il suo impatto culturale e morale sul mondo del calcio. La Curva Sud, cuore pulsante del tifo milanista, diventerebbe così un monumento vivente a un uomo che ha dedicato l'intera carriera a una sola maglia, diventando un simbolo di appartenenza e orgoglio per milioni di sostenitori.

Precedenti e Prospettive Future

Allo stato attuale, non sono emerse conferme ufficiali o dettagli sull'avanzamento formale di questa iniziativa. Tuttavia, la proposta di Salvini si inserisce in un contesto più ampio di riconoscimenti a figure iconiche del calcio italiano attraverso l'intitolazione di spazi significativi all'interno degli stadi. Un esempio recente di questa tendenza è l'intitolazione della Curva Nord dello stadio San Nicola di Bari a Igor Protti, avvenuta il 23 giugno 2026. Questa decisione, presa dalla giunta comunale, ha voluto onorare i valori di umiltà, lealtà e senso di appartenenza che l'ex attaccante biancorosso ha rappresentato per la sua squadra e per la città, consolidando il legame tra la figura sportiva e la comunità locale.

Resta da vedere se l'appello di Salvini troverà un riscontro concreto nelle sedi istituzionali competenti o se stimolerà un dibattito pubblico significativo a Milano, coinvolgendo le istituzioni sportive e cittadine. Indipendentemente dall'esito finale, la sua proposta costituisce un gesto simbolico di grande impatto, capace di unire la passione sportiva con la memoria collettiva e il desiderio di rendere omaggio a una vera leggenda del calcio, il cui ricordo rimane indelebile nel cuore dei tifosi.