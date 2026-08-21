La recente operazione di mercato che ha visto Peyton Watson passare dai Denver Nuggets ai Cleveland Cavaliers ha generato un notevole interesse nel panorama NBA, in particolare per i Los Angeles Lakers. L'accordo, che ha coinvolto quattro franchigie, ha portato Watson a siglare un contratto quadriennale da 88 milioni di dollari con i Cavaliers. Questa mossa segue una stagione di successo per il giocatore, durante la quale ha mantenuto medie di 14,6 punti, 4,9 rimbalzi e 2,1 assist, con eccellenti percentuali al tiro: 49% dal campo, 41% da tre punti e 73% ai liberi.

Oltre all'acquisizione di Watson, la complessa trade ha visto Max Strus trasferirsi ai Los Angeles Clippers e Tre Mann ai Washington Wizards. I Cavaliers hanno anche ottenuto Cam Whitmore, che sarà successivamente tagliato e il cui contratto verrà spalmato. I Denver Nuggets, dal canto loro, hanno ricevuto una scelta al primo giro del draft 2031 dai Cavaliers e una scelta al secondo giro del draft 2032 dai Kings, senza però acquisire alcun giocatore in cambio.

Le mosse dei Lakers e il mercato delle ali

I Los Angeles Lakers, protagonisti di una offseason già dinamica con l'arrivo di Walker Kessler tramite sign-and-trade da Utah e le firme di Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes e Collin Sexton come free agent, monitorano attentamente le dinamiche del mercato.

L'uscita di Watson da Denver, considerato un elemento chiave per la sua difesa e atletismo, potrebbe infatti indebolire ulteriormente i Nuggets, già provati da una precoce eliminazione ai playoff e da una progressiva perdita di talento attorno a Nikola Jokić.

Per i Lakers, l'obiettivo primario sembra ora essere l'ingaggio di Jonathan Kuminga, un'ala ancora disponibile sul mercato e vista come il sostituto ideale per Rui Hachimura. Kuminga, ex scelta in lottery, ha dimostrato un significativo potenziale offensivo in diverse fasi della sua carriera. Potrebbe trarre grande beneficio dal giocare al fianco di creatori di gioco d'élite come Luka Dončić e Austin Reaves, concentrandosi sui suoi punti di forza come tiratore, penetratore e finalizzatore.

Tuttavia, la flessibilità salariale dei Lakers è estremamente limitata dopo l'operazione Kessler, rendendo un'offerta superiore al minimo o alla mid-level exception una sfida.

Le difficoltà dei Nuggets e il futuro di Jokić

La decisione dei Denver Nuggets di cedere Watson è stata motivata da considerazioni fiscali piuttosto che tecniche, una strategia che rischia di compromettere la competitività della squadra in una Western Conference sempre più agguerrita. Denver ha visto un lento declino del talento di supporto dal trionfo del 2023, e la situazione contrattuale di Nikola Jokić rimane un punto interrogativo. Il tre volte MVP ha rifiutato un'estensione supermax e potrebbe diventare free agent dopo questa stagione.

Sebbene non abbia espresso pubblicamente il desiderio di partire, il contesto di incertezza e la percepita mancanza di investimenti potrebbero influenzare le sue future scelte.

Per i Lakers, la prospettiva di un eventuale interesse per Nikola Jokić, sebbene remota, non è del tutto da escludere. La franchigia di Los Angeles ha una storica capacità di attrarre superstar, e il noto legame di amicizia tra Jokić e Luka Dončić alimenta le speculazioni. Tuttavia, i Lakers non dispongono attualmente degli asset necessari per una trade e dovrebbero attendere un'ipotetica apertura del mercato dei free agent. La situazione nel complesso resta fluida, e le prossime mosse sul mercato potrebbero ridefinire gli equilibri nella corsa ai playoff della Western Conference.