Agli Europei di nuoto in corso a Parigi, l'atleta italiana Sara Curtis ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri stile libero femminili. L'azzurra ha fermato il cronometro a 52"72, un tempo che l'ha vista sfiorare l'argento per un solo centesimo, in una gara estremamente combattuta e ricca di emozioni. L'oro è stato appannaggio dell'olandese Marrit Steenbergen, che ha dominato la competizione stabilendo un nuovo record dei campionati con un tempo eccezionale di 51"90. La medaglia d'argento è andata alla sua connazionale Milou Van Wijk, che ha concluso la prova in 52"71.

La finale al cardiopalma dei 100 stile libero

La finale dei 100 stile libero si è rivelata una sfida serrata e avvincente, decisa da frazioni di secondo. Sara Curtis ha dimostrato grande determinazione, lottando fino all'ultima bracciata per un posto sul podio. Nonostante la sua eccellente prestazione, l'atleta italiana ha dovuto accontentarsi del terzo gradino, separata da un solo centesimo dalla seconda classificata, Milou Van Wijk. La superiorità di Marrit Steenbergen è stata inequivocabile: l'olandese ha condotto la gara con autorità, imponendosi con un tempo che non solo le ha garantito l'oro, ma ha anche riscritto il record dei campionati, confermando il suo status di fuoriclasse della disciplina.

Un bronzo che conferma la competitività azzurra

La conquista della medaglia di bronzo agli Europei di nuoto rappresenta un risultato significativo per Sara Curtis e per il nuoto italiano. Questo podio continentale sottolinea la sua costante crescita e la sua capacità di competere ai massimi livelli internazionali. La presenza di due atlete olandesi sul podio, con Marrit Steenbergen in particolare, evidenzia la forza della scuola natatoria dei Paesi Bassi in questa specialità, ma al contempo valorizza ulteriormente la prestazione dell'azzurra, che si è inserita con merito tra le protagoniste assolute della finale.

Il percorso di Sara Curtis: dal record italiano al podio europeo

Questa medaglia di bronzo arriva dopo un periodo di grandi successi per Sara Curtis.

Già in occasione del Trofeo Settecolli, disputatosi a fine giugno, l'atleta aveva attirato l'attenzione su di sé stabilendo un nuovo record italiano nei 100 stile libero. In quell'occasione, la Curtis era diventata la prima nuotatrice italiana a scendere sotto la soglia dei 53 secondi in questa distanza, con un tempo di 52"69. Anche in quella gara, l'oro era stato conquistato da Marrit Steenbergen, che aveva nuotato in un impressionante 51"68, siglando quello che allora era un record del mondo. La stessa Sara Curtis aveva commentato con entusiasmo l'esperienza, dichiarando: “È molto motivante nuotare accanto a campionesse del calibro di Steenbergen: è stato bello vedere il record del mondo crollare”.

Queste parole riflettono non solo la sua sportività, ma anche la sua ambizione e la sua capacità di trarre ispirazione dalle grandi performance, elementi che l'hanno portata a questo importante traguardo europeo.