La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, è stata eliminata a sorpresa dal WTA Toronto Masters. La tennista bielorussa ha ceduto alla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero sedici, in un intenso match del quarto turno. L'incontro si è concluso con il punteggio di 7-6 (7/3), 4-6, 6-4 in favore di Alexandrova, dopo una battaglia durata due ore e ventinove minuti.

Sabalenka, quattro volte vincitrice di tornei del Grande Slam, ha lottato con tenacia ma non è riuscita a superare la solidità e determinazione di Alexandrova, che si è così assicurata un posto nei quarti di finale.

Il match ha avuto un inizio equilibrato, con il primo set deciso al tie-break a favore della russa. Nel secondo parziale, Sabalenka ha reagito, pareggiando i conti. Tuttavia, nel terzo e decisivo set, Alexandrova ha trovato lo spunto vincente per chiudere l'incontro.

Alexandrova avanza ai quarti, Sabalenka in difficoltà

Questa sconfitta rappresenta un nuovo ostacolo per Aryna Sabalenka, che in questa fase della stagione fatica a confermare il suo ruolo di favorita. Al contrario, Ekaterina Alexandrova prosegue il suo cammino vincente nel torneo canadese, dimostrando di poter competere ad alti livelli. La sua prestazione è stata caratterizzata da grande concentrazione nei momenti chiave e da una gestione efficace dei punti decisivi, in particolare nel tie-break del primo set e nel finale del terzo.

Il WTA Toronto: sorprese e il momento di Sabalenka

Il WTA 1.000 di Toronto si conferma un torneo ricco di sorprese e risultati inattesi. Oltre all'eliminazione di Sabalenka, la giornata ha visto la qualificazione ai quarti di finale di Iga Świątek e Diana Shnaider. Per Aryna Sabalenka, questa uscita di scena agli ottavi si inserisce in una serie di risultati non brillanti nelle ultime settimane, segnalando un momento di difficoltà per la numero uno del mondo. Alexandrova, invece, sfrutta al meglio l'occasione, candidandosi come potenziale outsider per le fasi finali del torneo.