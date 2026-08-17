L'avventura di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati si è interrotta al secondo turno. Il tennista azzurro è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe, padrone di casa, in un match che ha sancito la sua eliminazione dal prestigioso torneo. Dopo aver superato Shang all'esordio, Sonego ha ceduto con il punteggio finale di 3-6 4-6. L'incontro si è protratto per un'ora e venti minuti.

Sonego vs Tiafoe: il match a Cincinnati

La sfida tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe si è disputata nella notte tra il sedici e il diciassette agosto sui campi di Cincinnati.

Sonego, reduce dalla vittoria al primo turno contro Shang, ha affrontato Tiafoe, che ha saputo sfruttare il fattore campo. Nonostante l'impegno, l'azzurro non è riuscito a imporsi. Il risultato di 3-6 4-6 ha posto fine alla sua partecipazione al torneo.

Analisi tecnica del confronto

Il match si è concluso in un'ora e venti minuti di gioco. Nel primo set, Sonego ha ceduto per 3-6. Nel secondo parziale, l'azzurro ha lottato, ma non è riuscito a ribaltare l'inerzia della partita, perdendo anche questo set per 4-6. La prestazione di Tiafoe è stata caratterizzata da una notevole intensità nei momenti chiave, dimostrando la sua capacità di elevare il proprio gioco quando più contava. Questa determinazione è stata cruciale per la sua vittoria.

L'esito del torneo per l'azzurro

L'eliminazione al secondo turno rappresenta un punto di arresto per Lorenzo Sonego in questo importante appuntamento del circuito ATP Masters 1000. Nonostante la sconfitta, il tennista italiano ha comunque superato il primo turno. La sfida contro Frances Tiafoe, un avversario motivato e supportato dal pubblico di casa a Cincinnati, ha evidenziato le difficoltà incontrate. Il torneo prosegue ora senza la presenza dell'azzurro, che si concentrerà sui prossimi impegni stagionali.