Alejandro Tabilo affronta Jan-Lennard Struff nei trentaduesimi di finale dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Il match si disputerà sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center in Ohio, USA, sabato 15 agosto. La sfida metterà di fronte due stili di gioco e due momenti di forma differenti su una delle superfici più veloci del circuito.

Tabilo favorito, ma Struff non è un avversario da sottovalutare

Le agenzie di scommesse internazionali indicano Alejandro Tabilo come netto favorito. La vittoria del cileno è quotata 1.53 da 10Bet e WilliamHill, a testimonianza di una maggiore continuità di rendimento e di un ranking superiore.

Jan-Lennard Struff, dato sfavorito, vede la sua vittoria offerta a 2.40 da 10Bet e 2.50 da WilliamHill. Nonostante lo scarto, la quota del tedesco suggerisce che possiede le armi per impensierire l'avversario, soprattutto se il suo servizio dovesse funzionare a pieno regime.

Struff, potenza e rischio: i numeri del primo turno

La vittoria di Jan-Lennard Struff al primo turno contro Andres Burruchaga Roman è stata una maratona di tre set (7-6, 2-6, 6-3). I numeri evidenziano la potenza del suo servizio, con 16 ace, ma anche 8 doppi falli e 52 errori non forzati. Questo dato riflette un tennis ad alto rischio, fatto di ricerca del vincente e accelerazioni. La percentuale di prime palle in campo (54%) è bassa, ma quando entra, il tedesco vince il 75% dei punti.

Efficace anche a rete, con il 67% di successo (16/24).

Tabilo, regolarità e solidità contro l'irruenza

Alejandro Tabilo arriva a Cincinnati dopo una sconfitta al primo turno a Montreal contro Hubert Hurkacz (4-6, 6-7). Le sue statistiche rivelano un giocatore più equilibrato. 4 ace e 5 doppi falli indicano un servizio meno esplosivo ma più controllato. La percentuale di prime di servizio è del 60%, e vince il 54% dei punti con la seconda palla. Tabilo ha convertito 2 break point su 6 e ne ha salvati 4 su 7, dimostrando solidità e capacità di lottare su ogni palla. Il suo gioco si basa su una maggiore regolarità da fondo campo, un approccio tattico che potrebbe rivelarsi vincente contro l'irruenza di Struff.

Ranking e precedenti: la classifica parla chiaro

La classifica mondiale attuale cristallizza la differenza di status. Alejandro Tabilo è 26° con 1728 punti, consolidandosi come testa di serie in molti tornei. Jan-Lennard Struff è 41° con 1066 punti, posizionandosi tra i giocatori capaci di creare sorprese. Entrambi mostrano un movimento "up" nel ranking, segno di una stagione positiva. Non risultano precedenti ufficiali tra i due.

Il cemento di Cincinnati sarà il palcoscenico di un duello tattico. La potenza di Struff contro la regolarità di Tabilo. La chiave del match risiederà nella capacità del tedesco di controllare la propria esuberanza: se riuscirà a servire con alte percentuali e a limitare gli errori, potrà sovvertire il pronostico. In caso contrario, Tabilo ha le armi per assorbire l'urto, prolungare gli scambi e capitalizzare le incertezze dell'avversario, facendo valere il suo status di favorito.