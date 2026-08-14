Le principali confederazioni calcistiche, UEFA (Europa), Concacaf (Nord, Centro America e Caraibi) e AFC (Asia), hanno espresso una ferma e congiunta opposizione alla proposta avanzata dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'iniziativa prevedeva la cessione di una partecipazione nei diritti commerciali del Mondiale a investitori privati. In una lettera aperta, firmata dai rispettivi presidenti – Aleksander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al‑Khalifa e Victor Montagliani – le tre organizzazioni hanno dichiarato inequivocabilmente che la questione “non si tratta di denaro, ma di integrità” del calcio, ponendo l'accento sui valori sportivi rispetto agli interessi economici.

La ferma opposizione alla proposta di Infantino

La missiva congiunta, diffusa pubblicamente, ha chiarito che non era stata avanzata alcuna richiesta di revisione di accordi già stabiliti e approvati democraticamente all'interno della FIFA. Tali accordi includono decisioni cruciali come l'ampliamento delle competizioni globali o la redistribuzione delle risorse economiche tra le federazioni. La posizione delle tre confederazioni è stata categorica: la proposta di Infantino è stata giudicata un grave errore di giudizio, capace di compromettere seriamente i principi fondamentali su cui si basa l'intero sistema calcistico mondiale, minacciandone l'autonomia e i valori intrinseci.

Le ragioni della controversia sui diritti del Mondiale

La decisa reazione delle confederazioni è scaturita dall'annuncio del presidente Gianni Infantino, che intendeva creare una società semi-privata per gestire i diritti commerciali del Mondiale, aprendo così le porte a un coinvolgimento diretto di investitori esterni. Questa proposta ha suscitato forti critiche da parte di numerose federazioni e organismi calcistici internazionali. Le principali contestazioni vertevano sulla percepita mancanza di trasparenza nel processo decisionale e sul rischio concreto di una mercificazione eccessiva del torneo più prestigioso e iconico del calcio mondiale, compromettendone l'essenza sportiva.

Il dietrofront di Infantino e la vittoria dell'integrità

La pressione congiunta esercitata da UEFA, Concacaf e AFC ha avuto un impatto determinante, portando al dietrofront del presidente Infantino. Quest'ultimo ha infatti deciso di abbandonare il controverso progetto che prevedeva la vendita dei diritti del Mondiale a investitori privati. Questa mossa è stata ampiamente interpretata come una vittoria significativa per la difesa dell'integrità del calcio e dei suoi valori fondamentali. L'episodio ha anche rappresentato un chiaro segnale della crescente tensione e delle dinamiche complesse che caratterizzano i rapporti tra la FIFA e le sue confederazioni regionali, sottolineando la loro capacità di influenzare decisioni cruciali per il futuro dello sport.