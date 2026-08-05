Livigno si prepara ad accogliere l'ICON Xtreme Triathlon, la prova più estrema dell'XTRI World Tour, in programma dal 2 al 5 settembre. L'evento, che unisce spettacolarità, durezza e fascino, coinvolge atleti e support team in una settimana di preparazione fisica, tecnica e mentale. Il culmine sarà la partenza all'alba di venerdì 4 settembre, un momento suggestivo che il sottotitolo definisce "un rito ancestrale e potente".

La sfida del percorso

La gara prevede 3,8 km di nuoto, 195 km di ciclismo e 42,2 km di corsa. Partenza da Livigno (1.816 m) e arrivo a Carosello 3000 (3.000 m).

Questo tracciato alpino spinge al limite il concetto stesso di extreme triathlon, con scenari spettacolari e dislivelli impegnativi.

La partenza all'alba, il 4 settembre, vedrà gli atleti entrare in acqua al buio, accompagnati da tamburi e riflessi di fiamme. Un rito ancestrale e potente, tra silenzio e adrenalina, che segna l'inizio di una giornata memorabile.

ICON: oltre la competizione

ICON Xtreme Triathlon attrae partecipanti globali, alla ricerca di un'esperienza che trascende la competizione. Richiede mesi di preparazione fisica, tecnica e mentale e la costante presenza del support team. Questa dimensione collettiva rende ICON un'esperienza profonda, dove la performance nasce da fiducia, sacrificio e desiderio condiviso.

Livigno nel circuito mondiale XTRI

L'ICON Xtreme Triathlon di Livigno è parte integrante dell'XTRI World Tour, il circuito internazionale dei triathlon più iconici. Da Norvegia all'Himalaya, fino a Canada, Brasile, Colombia, Francia e Australia, Livigno si distingue in questo atlante della fatica autentica, spingendo il concetto di triathlon estremo ai suoi massimi livelli.