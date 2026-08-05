La serata di mercoledì si preannuncia decisiva per la WNBA, con un calendario di cinque partite che vede al centro dell'attenzione lo scontro tra Phoenix Mercury e Atlanta Dream. Kelsey Plum, alla sua seconda uscita con la maglia delle Mercury, sarà chiamata a confermare l'impatto positivo del debutto, dove ha messo a segno 20 punti partendo dalla panchina. Per Phoenix, ogni match è ormai una finale nella corsa ai playoff, mentre Atlanta cerca di difendere la propria posizione dopo la recente interruzione della serie positiva.

Le Mercury, ancora in piena corsa per un posto nella postseason, affrontano una Dream desiderosa di riscatto dopo la sconfitta contro le Aces, che ha interrotto una striscia di cinque vittorie.

Tra le protagoniste da tenere d'occhio spicca Angel Reese, reduce da tre doppie doppie consecutive. Le previsioni indicano che Phoenix potrebbe sorprendere grazie a un'efficace prestazione nel tiro da tre punti.

Le Altre Sfide della Serata WNBA

Oltre a Mercury-Dream, il programma WNBA propone altri incontri di rilievo. Le New York Liberty, forti di una recente vittoria con ampio margine, affrontano le Seattle Storm, che attraversano un periodo difficile con una sola vittoria da luglio e nove sconfitte consecutive. Pauline Astier e Flau’jae Johnson (autrice di 25 punti) sono state decisive nell'ultimo successo delle Liberty. I pronostici vedono le Liberty favorite per una vittoria agevole.

Il confronto tra Dallas Wings e Washington Mystics si preannuncia equilibrato: Dallas ha vinto solo due delle ultime cinque partite, mentre le Mystics possono contare su Shakira Austin in grande spolvero, con una media di 20,6 punti e 10,6 rimbalzi nelle ultime cinque gare.

Le aspettative sono per una vittoria delle Mystics, che puntano a consolidare il ruolo di outsider nella corsa al titolo.

Sparks e Sky: Orgoglio in Palio

La sfida tra Los Angeles Sparks e Chicago Sky ha meno rilevanza in chiave playoff, ma resta importante per il morale. Le Sparks, che hanno recentemente ceduto Kelsey Plum, sembrano orientate verso una fase di ricostruzione. Chicago, invece, arriva da una sconfitta di misura contro le Mercury e punta a riscattarsi in casa. Kamilla Cardoso, con una media di 16,7 punti e 10,3 rimbalzi nelle ultime tre gare, sarà una delle osservate speciali. Le previsioni indicano una possibile vittoria casalinga delle Sky.

Secondo le quote e le previsioni degli analisti, la partita tra Mercury e Dream si prospetta equilibrata, con Atlanta indicata come favorita di sei punti e mezzo. Le Liberty sono largamente favorite sulle Storm, mentre Mystics e Wings si giocano la vittoria con un margine minimo. Tra Sparks e Sky, infine, Chicago è leggermente avanti nei pronostici.