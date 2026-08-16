Il tempo stringe per i New York Yankees, impegnati in una difficile rincorsa al primo posto dell’American League East. Attualmente secondi in classifica, i Yankees si trovano a sei partite e mezzo dai Tampa Bay Rays, con soli trentanove incontri ancora da disputare. Nonostante un vantaggio di sette partite e mezzo nella corsa alla wild card, l’obiettivo dichiarato resta la conquista del titolo divisionale, mettendo sotto pressione diverse figure chiave.

Il manager Aaron Boone, alla guida dal 2018, è spesso al centro delle critiche dei tifosi per le sue scelte di formazione e schieramento difensivo.

Non avendo ancora conquistato una World Series, Boone è ora sotto intensa osservazione, soprattutto considerando le numerose assenze che penalizzano l’attacco. L'ambiente è concorde: i fan non si "scalderanno" per lui finché i Yankees non vinceranno il loro ventottesimo titolo.

Il rientro di Aaron Judge e il peso degli infortunati

Tra i giocatori più attesi c’è Aaron Judge, capitano e tre volte MVP dell’AL, fermo dal primo giugno per un infortunio alle costole. Judge ha ripreso ad allenarsi, ma la squadra necessita del suo contributo per dare una scossa a un attacco in difficoltà. Insieme a lui, anche Cody Bellinger e Giancarlo Stanton sono infortunati, complicando ulteriormente la situazione offensiva.

Il reparto lanciatori, invece, continua a essere il punto di forza dei Yankees, con una media ERA di 3.28, la migliore della MLB. Tuttavia, la squadra ha segnato tre punti o meno in diciannove delle ventisette partite dopo la pausa All-Star, con un bilancio di quattordici vittorie e tredici sconfitte in questo periodo. Il pitching staff deve continuare a sostenere gran parte del carico fino al rientro degli slugger.

Giovani sotto esame nella corsa ai playoff

Tra i giovani, spicca George Lombard Jr., ventunenne shortstop che ha debuttato in Major League il 4 agosto. Ha mostrato maturità e buone statistiche nelle prime dieci partite (.265/.342/.441 con due fuoricampo). Nonostante le sue promettenti prestazioni, Lombard non ha mai affrontato una corsa al pennant in MLB, aggiungendo pressione.

Anche Spencer Jones, prospetto esterno, è chiamato a compensare parte della potenza persa con le assenze di Judge, Bellinger e Stanton. Tuttavia, Jones sta attraversando un momento difficile: ha cinque fuoricampo nelle sue prime cinquanta partite (.216/.305/.395), ma una media battuta di .146 e nessun fuoricampo nelle ultime dodici gare, evidenziando difficoltà in un momento così critico.

La stagione dei Yankees si avvicina a un momento decisivo. Una serie di quattro partite contro i Tampa Bay Rays, in programma nell’ultima settimana di stagione regolare (dal 22 al 24 settembre allo Yankee Stadium), potrebbe determinare le sorti della divisione. Il recente andamento, con nove sconfitte nelle ultime dieci partite, ha complicato la situazione.

Questa serie rappresenta un vero banco di prova: un risultato positivo potrebbe rilanciare le ambizioni per il titolo dell'AL East, mentre un'ulteriore battuta d'arresto rischierebbe di ridimensionare gli obiettivi alla sola qualificazione ai playoff.