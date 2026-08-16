Novak Djokovic preoccupa dopo l'eliminazione all'esordio nel Masters 1000 di Cincinnati. Sconfitto dall'argentino Thiago Agustín Tirante (2‑6, 6‑4, 6‑4), Djokovic ha rivelato di convivere con un problema di salute cronico che si acuisce con caldo e umidità.

Le dichiarazioni di Djokovic

Dopo la sconfitta, Novak Djokovic ha chiarito la sua condizione: “Non è la prima volta che mi sento così e non sarà l’ultima. È così che vanno le cose. Le condizioni non sono il problema. Ho un problema di salute che sopporto da molti anni ormai. Mi causa molti problemi, specialmente quando c’è molta umidità e caldo.” Ha aggiunto che anche la tensione del match ha influito: “Sapevo che queste condizioni mi avrebbero penalizzato, ma ci sono anche altre cose: i nervi e tutto ciò che comporta una partita come questa.

Tutto ciò peggiora ulteriormente la situazione e questo è quello che è accaduto.”

US Open: implicazioni e precedenti problemi

L'eliminazione a Cincinnati e la confessione di Djokovic giungono a pochi giorni dallo US Open, sollevando interrogativi sulla sua competitività. Già al torneo di Roma, aveva dichiarato: “Non ricordo di aver avuto negli ultimi due anni una preparazione in cui non avessi alcun tipo di problema fisico o di salute all’inizio del torneo.”

Il malessere aggravato a Cincinnati

A Cincinnati, le condizioni climatiche hanno aggravato il suo malessere. Durante il match, con 31 °C e 69 % di umidità, ha manifestato sintomi come difficoltà respiratorie, disidratazione e mal di stomaco, compromettendo la prestazione.