La velocista azzurra Zaynab Dosso si appresta ad affrontare i Campionati europei di atletica con emozione e determinazione. Partita dall'aeroporto di Fiumicino, l'atleta ha condiviso le sue sensazioni alla vigilia di un appuntamento che per lei rappresenta il culmine di una stagione complessa. "Sono molto emozionata", ha affermato Dosso, sottolineando come l'europeo sia il punto focale di una stagione che ha conosciuto "alti e bassi, soprattutto bassi". Nonostante ciò, la sua prontezza è inequivocabile: "Sono comunque pronta e non vedo l'ora di scendere in pista", ha dichiarato, manifestando impazienza di misurarsi sul campo di gara.

L'approccio da outsider: serenità e potenziale inespresso

L'atleta ha delineato la sua strategia, presentandosi alla rassegna continentale nel ruolo di outsider. Questa condizione, lontana dall'essere un ostacolo, le conferisce maggiore tranquillità. "Arrivo da outsider", ha spiegato la velocista, aggiungendo: "Farò la parte dell'underdog, come mi piace definirlo". Questa condizione le permette di affrontare la competizione senza le pressioni dei favoriti, trasformando l'assenza di aspettative in un vantaggio. Le consente di concentrarsi pienamente sulla sua performance, forte della consapevolezza di essere "pronta". L'elemento sorpresa è un aspetto che Dosso apprezza: "Nessuno conosce le mie carte e questo mi piace", ha rivelato, suggerendo un potenziale inespresso e la volontà di stupire.

Consapevolezza e determinazione: una prospettiva vincente

La velocista emiliana, reduce da una stagione agonistica segnata da alti e bassi, punta a convertire la tensione pre-gara in pura energia positiva. Il suo approccio mentale si basa su serenità e una profonda consapevolezza delle proprie potenzialità. Questa combinazione la rende un'atleta da tenere d'occhio nella rassegna continentale. La capacità di gestire le pressioni e trasformare le sfide in opportunità è un tratto distintivo, cruciale in una competizione di alto livello come gli Europei.

Il percorso agonistico e gli obiettivi della stagione

La stagione di Zaynab Dosso è stata intensa e ricca di impegni internazionali, confrontandosi con l'élite mondiale.

La velocista ha preso parte al circuito della Diamond League, con tappe a Rabat, Stoccolma, Oslo e Doha. Queste esperienze hanno rappresentato un'importante preparazione per gli Europei. L'obiettivo è duplice: confermare i progressi nelle recenti competizioni e contribuire alla staffetta 4×100. La staffetta, già protagonista nelle recenti World Relays in Botswana, rappresenta una carta vincente per l'Italia e un'occasione per Dosso di mettere a frutto la sua velocità ed esperienza a favore del team azzurro.