Il Comune di Matera ha annunciato che i conti dell'ente sono in ordine, senza l'introduzione di nuove tasse e con una significativa riduzione della Tari. La notizia, diffusa il 31 luglio 2026, coincide con l'approvazione del bilancio comunale, un momento chiave per la pianificazione economica della città. Il sindaco Domenico Bennardi ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione nel mantenere un solido equilibrio finanziario, garantendo la sostenibilità dei servizi pubblici e alleggerendo la pressione fiscale sui cittadini.

Bilancio comunale: equilibrio e taglio della Tari

L'approvazione del bilancio comunale ha confermato una gestione virtuosa, culminata nella decisione di applicare una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, rispetto agli anni precedenti. Questa misura è stata adottata per offrire un sostegno concreto alle esigenze delle famiglie e delle imprese locali, in un contesto economico che richiede attenzione alla spesa pubblica e un impegno nel supportare il tessuto sociale e produttivo del territorio. Il sindaco Bennardi ha ribadito: "Abbiamo lavorato per garantire servizi di qualità senza gravare ulteriormente sui cittadini". L'approvazione del bilancio ha dunque sancito l'assenza di nuove imposte locali per il prossimo anno, un segnale di stabilità e lungimiranza.

Gestione finanziaria oculata e valorizzazione dei servizi

L'amministrazione comunale di Matera ha evidenziato come una gestione finanziaria oculata sia stata la chiave per onorare gli impegni assunti con la cittadinanza. Questo approccio ha permesso di assicurare investimenti nei servizi essenziali e nella manutenzione urbana, elementi cruciali per la qualità della vita cittadina. Il Comune di Matera ha inoltre comunicato che proseguirà con un attento monitoraggio della situazione economica, con l'obiettivo di preservare la stabilità dei conti anche nei futuri esercizi. La riduzione della Tari si configura, in questo quadro, come un gesto tangibile di attenzione verso le famiglie e le attività economiche del territorio.