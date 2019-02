Annuncio

Dopo il successo del 2018, torna a Bologna la seconda edizione del ‘Nerd Show’. Il 9 e 10 febbraio lo spazio BolognaFiere sarà allestito per dare spazio alla cultura nerd e a tutti quegli aspetti della tecnologia che hanno contaminato la vita quotidiana. L'evento si terrà dalle ore 10 alle 19 presso il Quartiere Fieristico di Bologna. I biglietti sono acquistabili sia online che alla cassa.

Tornei e grandi allestimenti

I creatori artistici Lucio Campani e Christian Borghi si preparano a ripetere il successo dello scorso anno con due giornate ricche di avvenimenti. 115 stand verranno distribuiti in tre padiglioni, su uno spazio di 24 mila metri quadrati pronti ad ospitare 60 ore di spettacoli.

Il programma prevede show musicali, workshop, gare di Cosplay, proiezioni di serie televisive e tornei di Videogiochi. I personaggi di fumetti e videogames saranno anche i protagonisti dell’evento dedicato al ritorno del wrestling. Per celebrare questo combattimento che mescola lotta e spettacolo verrà allestito un ring all’interno dell’area.

Tra i protagonisti d’eccezione ci sarà la band Spleen Orchestra - Tim Burton Show, grazie alla quale prenderanno vita i personaggi nati dalla mente del regista.

Oltre a svariate mostre, sarà allestita un’area dedicata al retrogaming con oltre 100 console e home computer con i quali si potrà giocare agli storici giochi arcade, tutto liberamente senza l’utilizzo di gettoni.

Ospiti: dai fumettisti agli youtuber

Passeggiando lungo l’Artist Alley si potranno incontrare più di 100 autori diversi. Tra gli artisti di fama internazionale ci saranno Lee Bermejo, autore della premiata graphic novel Noel, e Geoff Darrow, plurivincitore dell’Eisner Award, premio dedicato ai meriti artistici.

Non mancheranno artisti italiani tra cui Marco Checchetto, appartenente alla squadra Marvel, e Giuseppe Camuncoli, fumettista di svariate opere tra cui alcune storie di Batgirl, Tex e Dylan Dog.

Tra i tantissimi ospiti, saranno presenti alcuni volti noti del piccolo schermo, come Giovanni Mucciaccia, storico conduttore di Art Attack, Pietro Ubaldi e Manuela Blanchard. In campo musicale sono confermate le esibizioni di Giorgio Vanni e della band Nanowar of Steel, che si categorizza sotto il genere metal demenziale.

Verrà inoltre dedicata un’area agli youtuber che si susseguiranno sul palco e potranno incontrare i fan nella zona signing. Tra i presenti ci saranno i Mates, LaSabri, Fraffrog e Jack Nobile.